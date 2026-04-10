De ce au mers șeful MApN și cel al Armatei Române în Bosnia și Herțegovina. „Sperăm să accelereze integrarea în UE”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au întâlnit, vineri, în cadrul unei vizite făcute în Bosnia şi Herţegovina, cu militarii români dislocaţi în Camp Butmir. 

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, au făcut, vineri, o vizită de lucru la Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina, în contextul participării României la operaţia EUFOR Althea.

Vizita a inclus o întrevedere oficială cu comandantul EUFOR, general-maior Maurizio Fronda, la care a participat şi ambasadorul României la Sarajevo, Anton Păcureţu. Discuţiile au evidenţiat evoluţiile de securitate din Bosnia şi Herţegovina şi rolul esenţial al operaţiei EUFOR Althea în menţinerea stabilităţii în Balcanii de Vest.

Ministrul Apărării a subliniat că stabilitatea regiunii Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic direct pentru România, reiterând angajamentul ferm al ţării noastre de a contribui activ la securitatea regională şi la consolidarea prezenţei Uniunii Europene în zonă.

“Sperăm ca prezenţa militară să fie înlocuită de o soluţie politică, pentru accelerarea integrării în Uniunea Europeană a Bosniei şi Herţegovinei”, a afirmat Radu Miruţă.

La rândul său, comandantul EUFOR a evidenţiat profesionalismul şi dedicarea militarilor români, care aduc un aport substanţial la îndeplinirea mandatului misiunii.

În cadrul vizitei, conducerea MApN s-a întâlnit cu militarii români dislocaţi în Camp Butmir, discuţiile cu aceştia oferind o imagine directă asupra modului în care sunt îndeplinite misiunile în cadrul operaţiei.

Ministrul Apărării a apreciat profesionalismul, nivelul ridicat de pregătire şi capacitatea de adaptare a militarilor români, evidenţiind contribuţia lor la implementarea mandatului EUFOR Althea şi la menţinerea unui climat de securitate stabil în Bosnia şi Herţegovina, a menţionat MApN.

Şeful Statului Major al Apărării a subliniat importanţa experienţei operaţionale dobândite în astfel de misiuni, atât pentru consolidarea interoperabilităţii cu forţele aliate, cât şi pentru dezvoltarea capabilităţilor Armatei României. În discuţiile cu militarii, au fost abordate aspecte legate de condiţiile de desfăşurare a misiunii, provocările specifice mediului operaţional şi sprijinul acordat de structurile naţionale.

Radu Miruţă a transmis că asigurarea condiţiilor optime pentru personalul dislocat rămâne o prioritate constantă a conducerii armatei.

“Vă mulţumesc pentru modul responsabil în care vă îndepliniţi misiunile şi pentru contribuţia pe care o aduceţi la prestigiul internaţional al Armatei României”, a spus ministrul Apărării, la finalul întâlnirii cu contingentul românesc.

De asemenea, delegaţia română a avut o întrevedere cu comandantul NATO Headquarters Sarajevo (NHQ Sa), general de brigadă Matthew A. Valas, discuţiile vizând coordonarea eforturilor dintre NATO şi Uniunea Europeană în sprijinul stabilităţii din Bosnia şi Herţegovina.

Activităţile s-au încheiat cu depunerea unei coroane de flori la placa comemorativǎ ridicatǎ în memoria slt.(p.m.) Remus Brînzan, primul militar român căzut la datorie într-o operaţie internaţionalǎ, în 1996.

Operaţia EUFOR Althea, lansată la 2 decembrie 2004 în baza mandatului Consiliului de Securitate al ONU, reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene pentru menţinerea unui mediu sigur şi stabil în Bosnia şi Herţegovina.

România se numără printre principalii contributori la această operaţie, participând constant cu personal şi capabilităţi, alături de alte state membre UE şi partenere.

Începând cu luna mai 2026, România va prelua funcţia de şef de stat major al EUFOR Althea, ceea ce reflectă nivelul ridicat de încredere acordat de partenerii internaţionali.

”Vizita reconfirmă profilul României ca furnizor de securitate în regiune şi angajamentul constant faţă de valorile euroatlantice, precum şi contribuţia la eforturile internaţionale de prevenire a riscurilor de securitate în vecinătatea extinsă”, mai arată MApN.

