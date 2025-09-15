Un pacient a murit în Spitalul din Reșița după ce o bucată din treapta unei scări s-ar fi rupt, iar el s-a lovit de beton

Stiri actuale
15-09-2025 | 13:23
×
Codul embed a fost copiat

Caz revoltător la Spitalul din Reşita! Un pacient a murit după ce a căzut pe scările unităţii medicale. Potrivit unor surse din spital, incidentul s-a petrecut după ce o bucată din treaptă s-ar fi rupt, dar informaţia nu a fost confirmată oficial.

autor
Roxana Tivadar

Corespondent PROTV: „Bărbatul de 66 de ani a fost internat vineri, la secţia de urologie a spitalului. În weekend a primit însă învoire să meargă până acasă, iar luni a revenit la spital.

La un moment dat, când urca treptele spre salonul lui, a căzut pe scări. S-a lovit puternic cu faţa de beton. A fost dus imediat la unitatea de primiri urgenţe, unde medicii au încercat să îl salveze. Din păcate, organismul nu a răspuns la manevrele de resuscitare, aşa că a fost declarat decesul.

După cum se observă şi în imagini, treptele par vechi şi sunt rupte în mai multe locuri. De altfel, potrivit unor surse, o bucată s-ar fi desprins chiar când omul ar fi călcat pe ea, însă această informaţie nu a fost confirmată până acum.

După tragedie, poliţiştii au început verificările. Deocamdată, se fac cercetări într-un dosar pentru ucidere din culpă.”

Citește și
Ambulanță
Coliziune între un autovehicul şi o ambulanţă, la Piaţa Leu. Două persoane rănite, transportate la spital
Provocarea virală care merită urmată: ”Septembrie fără cheltuieli”. Gesturile simple prin care economisești și 1.000 lei/lună

Sursa: Pro TV

Etichete: spital, reșița, pacient,

Dată publicare: 15-09-2025 13:22

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
VIDEO. O tânără care consuma ”matcha latte” de două ori pe săptămână a ajuns în spital, din cauza efectelor
Stiri Sanatate
VIDEO. O tânără care consuma ”matcha latte” de două ori pe săptămână a ajuns în spital, din cauza efectelor

Consumul de matcha a devenit un obicei popular în ultima vreme, cel puțin în Marea Britanie, iar o femeie a povestit revistei Newsweek cum obsesia ei pentru matcha a băgat-o în spital.

Coliziune între un autovehicul şi o ambulanţă, la Piaţa Leu. Două persoane rănite, transportate la spital
Stiri actuale
Coliziune între un autovehicul şi o ambulanţă, la Piaţa Leu. Două persoane rănite, transportate la spital

Două persoane au fost transportate la spital, duminică, după ce un autovehicul a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, transmite Brigada Rutieră.

Proiect de 135 milioane de euro la Oradea: un nou spital de Boli Infecțioase, continuat din PNRR cu fonduri europene
Stiri actuale
Proiect de 135 milioane de euro la Oradea: un nou spital de Boli Infecțioase, continuat din PNRR cu fonduri europene

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că la Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de Boli Infecţioase, început prin PNRR şi dus mai departe cu finanţare europeană nerambursabilă.

Recomandări
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”
Stiri Economice
ASF: Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE. „Este un model de conformare internaţională”

Legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE, fiind un model de conformare internaţională, susţin reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).  

Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina
Stiri externe
Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu
Stiri Justitie
Fost director general al Aeroportului Timişoara şi cinci membri ai CA, trimişi în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” Iulian Daniel Idolu şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 15

43:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28