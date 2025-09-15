Un pacient a murit în Spitalul din Reșița după ce o bucată din treapta unei scări s-ar fi rupt, iar el s-a lovit de beton

Caz revoltător la Spitalul din Reşita! Un pacient a murit după ce a căzut pe scările unităţii medicale. Potrivit unor surse din spital, incidentul s-a petrecut după ce o bucată din treaptă s-ar fi rupt, dar informaţia nu a fost confirmată oficial.

Corespondent PROTV: „Bărbatul de 66 de ani a fost internat vineri, la secţia de urologie a spitalului. În weekend a primit însă învoire să meargă până acasă, iar luni a revenit la spital.

La un moment dat, când urca treptele spre salonul lui, a căzut pe scări. S-a lovit puternic cu faţa de beton. A fost dus imediat la unitatea de primiri urgenţe, unde medicii au încercat să îl salveze. Din păcate, organismul nu a răspuns la manevrele de resuscitare, aşa că a fost declarat decesul.

După cum se observă şi în imagini, treptele par vechi şi sunt rupte în mai multe locuri. De altfel, potrivit unor surse, o bucată s-ar fi desprins chiar când omul ar fi călcat pe ea, însă această informaţie nu a fost confirmată până acum.

După tragedie, poliţiştii au început verificările. Deocamdată, se fac cercetări într-un dosar pentru ucidere din culpă.”

