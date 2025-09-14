VIDEO. O tânără care consuma ”matcha latte” de două ori pe săptămână a ajuns în spital, din cauza efectelor

Consumul de matcha a devenit un obicei popular în ultima vreme, cel puțin în Marea Britanie, iar o femeie a povestit revistei Newsweek cum obsesia ei pentru matcha a băgat-o în spital.

Lynn Shazeen, în vârstă de 28 de ani, a descoperit matcha în mai 2025, iar această băutură verde inconfundabilă a devenit rapid una dintre preferatele ei.

Nu numai că îi plăcea gustul matcha, dar îi plăcea și faptul că băutura este bogată în antioxidanți, poate aduce beneficii pentru sănătatea inimii și conține mai puțină cofeină decât cafeaua.

Shazeen, din Maryland, a spus că matcha a devenit rapid ritualul ei săptămânal și se trezea că bea matcha latte de două ori pe săptămână, deoarece îi plăcea atât de mult.

Monitorizarea sănătății sale cu ajutorul aplicațiilor și trackerelor online nu este o noutate pentru Shazeen, deoarece a trecut prin ceea ce ea descrie ca fiind o „călătorie holistică spre o stare de bine”. Ea a spus că acordă întotdeauna o atenție deosebită stării sale de sănătate, așa că, în iulie, a știut că ceva nu era în regulă când s-a simțit constant epuizată.

„Aveam oboseală crescută, mâncărimi și îmi era frig des”, a spus Shazeen. „Întotdeauna mi-am urmărit statisticile de sănătate, așa că, în momentul în care am observat o agravare a simptomelor, am știut că era timpul pentru un control medical.”

Shazeen s-a dus la medicul ei pentru a-și face analize de sânge, iar rezultatele au fost șocante.

Din cauza pasiunii sale pentru matcha, Shazeen ajunsese să sufere de anemie severă. Era o afecțiune cu care se confrunta deja, dar matcha o agravase și mai mult.

„În ciuda infuziilor cu fier pe care le făcusem anterior, mi s-au prescris până în prezent pastile cu fier și vitamina C”, a continuat Shazeen.

Anemia este o afecțiune a sângelui care determină scăderea nivelului de globule roșii sănătoase care transportă oxigenul în organism. Oboseala este cel mai vizibil simptom al anemiei, potrivit The Cleveland Clinic, iar alte simptome includ dureri în piept, amețeli, infecții frecvente, dureri de cap, dificultăți de respirație și palpitații cardiace.

Anemia este considerată o afecțiune frecventă, estimându-se că 3 milioane de persoane din SUA suferă de ea. În unele cazuri, poate fi moștenită, iar anumite tipuri de anemie, cum ar fi anemia feriprivă, sunt dobândite prin stilul de viață.

Dr. Parth Bhavsar, medic certificat în medicina de familie, a declarat pentru Newsweek că matcha poate acționa ca un „captator de fier”, care împiedică fierul să pătrundă în fluxul sanguin. Impactul poate fi deosebit de semnificativ atunci când matcha este consumată în cantități mari sau în timpul meselor.

„Matcha este un ceai verde pudră care conține polifenoli, care se leagă de fier în intestine și blochează absorbția”, a spus Bhavsar.

„Cu cât se consumă mai mult matcha în apropierea meselor, cu atât se absoarbe mai puțin fier. O modalitate simplă de a remedia această situație este să consumați matcha între mese. De asemenea, puteți combina alimentele vegetale bogate în fier cu vitamina C, care poate crește absorbția și contracara într-o oarecare măsură efectele negative ale matcha”, a continuat Bhavsar.

După ce nivelul de fier i-a scăzut semnificativ în iulie, Shazeen a spus că nu a mai consumat matcha de atunci și că acum preferă să bea ceai. Ea dorește să-i acorde corpului „timp să se vindece” și se simte deja mult mai bine.

„Știam care sunt efectele, de aceea am avut disciplina de a bea o dată sau de două ori pe săptămână, dar se pare că și asta era prea mult. Nu-mi pot imagina cum se simt cei care beau în fiecare secundă a zilei”, a spus Shazeen.

„Nivelul meu de energie revine la normal, iar mâncărimea s-a atenuat considerabil”, a adăugat ea.

După această experiență, Shazeen a distribuit un videoclip pe TikTok în care arată impactul „perioadei de obsesie pentru matcha”. Clipul, în care apare în timp ce i se recoltează sânge la spital, a devenit viral, înregistrând peste 6,2 milioane de vizualizări și peste 309.000 de aprecieri pe TikTok la momentul redactării articolului.

Ea nu vrea să descurajeze oamenii să consume matcha, ci doar să le reamintească că nu este complet lipsit de riscuri.

Shazeen: „Deși matcha mi-a agravat anemia, aș dori să le reamintesc fetelor anemice că pot să se bucure în continuare de matcha, atâta timp cât o fac cu precauție.”

