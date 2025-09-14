VIDEO. O tânără care consuma ”matcha latte” de două ori pe săptămână a ajuns în spital, din cauza efectelor

Stiri Sanatate
14-09-2025 | 14:07
matcha

Consumul de matcha a devenit un obicei popular în ultima vreme, cel puțin în Marea Britanie, iar o femeie a povestit revistei Newsweek cum obsesia ei pentru matcha a băgat-o în spital.

autor
Cristian Matei

Lynn Shazeen, în vârstă de 28 de ani, a descoperit matcha în mai 2025, iar această băutură verde inconfundabilă a devenit rapid una dintre preferatele ei.

Nu numai că îi plăcea gustul matcha, dar îi plăcea și faptul că băutura este bogată în antioxidanți, poate aduce beneficii pentru sănătatea inimii și conține mai puțină cofeină decât cafeaua.

Shazeen, din Maryland, a spus că matcha a devenit rapid ritualul ei săptămânal și se trezea că bea matcha latte de două ori pe săptămână, deoarece îi plăcea atât de mult.

Monitorizarea sănătății sale cu ajutorul aplicațiilor și trackerelor online nu este o noutate pentru Shazeen, deoarece a trecut prin ceea ce ea descrie ca fiind o „călătorie holistică spre o stare de bine”. Ea a spus că acordă întotdeauna o atenție deosebită stării sale de sănătate, așa că, în iulie, a știut că ceva nu era în regulă când s-a simțit constant epuizată.

Citește și
matcha
Ce este Matcha și cum poate avea numeroase efecte benefice asupra sănătății

„Aveam oboseală crescută, mâncărimi și îmi era frig des”, a spus Shazeen. „Întotdeauna mi-am urmărit statisticile de sănătate, așa că, în momentul în care am observat o agravare a simptomelor, am știut că era timpul pentru un control medical.”

Shazeen s-a dus la medicul ei pentru a-și face analize de sânge, iar rezultatele au fost șocante.

Din cauza pasiunii sale pentru matcha, Shazeen ajunsese să sufere de anemie severă. Era o afecțiune cu care se confrunta deja, dar matcha o agravase și mai mult.

„În ciuda infuziilor cu fier pe care le făcusem anterior, mi s-au prescris până în prezent pastile cu fier și vitamina C”, a continuat Shazeen.

Anemia este o afecțiune a sângelui care determină scăderea nivelului de globule roșii sănătoase care transportă oxigenul în organism. Oboseala este cel mai vizibil simptom al anemiei, potrivit The Cleveland Clinic, iar alte simptome includ dureri în piept, amețeli, infecții frecvente, dureri de cap, dificultăți de respirație și palpitații cardiace.

Anemia este considerată o afecțiune frecventă, estimându-se că 3 milioane de persoane din SUA suferă de ea. În unele cazuri, poate fi moștenită, iar anumite tipuri de anemie, cum ar fi anemia feriprivă, sunt dobândite prin stilul de viață.

Dr. Parth Bhavsar, medic certificat în medicina de familie, a declarat pentru Newsweek că matcha poate acționa ca un „captator de fier”, care împiedică fierul să pătrundă în fluxul sanguin. Impactul poate fi deosebit de semnificativ atunci când matcha este consumată în cantități mari sau în timpul meselor.

„Matcha este un ceai verde pudră care conține polifenoli, care se leagă de fier în intestine și blochează absorbția”, a spus Bhavsar.

„Cu cât se consumă mai mult matcha în apropierea meselor, cu atât se absoarbe mai puțin fier. O modalitate simplă de a remedia această situație este să consumați matcha între mese. De asemenea, puteți combina alimentele vegetale bogate în fier cu vitamina C, care poate crește absorbția și contracara într-o oarecare măsură efectele negative ale matcha”, a continuat Bhavsar.

După ce nivelul de fier i-a scăzut semnificativ în iulie, Shazeen a spus că nu a mai consumat matcha de atunci și că acum preferă să bea ceai. Ea dorește să-i acorde corpului „timp să se vindece” și se simte deja mult mai bine.

„Știam care sunt efectele, de aceea am avut disciplina de a bea o dată sau de două ori pe săptămână, dar se pare că și asta era prea mult. Nu-mi pot imagina cum se simt cei care beau în fiecare secundă a zilei”, a spus Shazeen.

„Nivelul meu de energie revine la normal, iar mâncărimea s-a atenuat considerabil”, a adăugat ea.

După această experiență, Shazeen a distribuit un videoclip pe TikTok în care arată impactul „perioadei de obsesie pentru matcha”. Clipul, în care apare în timp ce i se recoltează sânge la spital, a devenit viral, înregistrând peste 6,2 milioane de vizualizări și peste 309.000 de aprecieri pe TikTok la momentul redactării articolului.

@lynnshazeen Lesson learnt ???? #matcha #matchatok #anemic #lowiron #matchalover ♬ Originalton - vspseta

Ea nu vrea să descurajeze oamenii să consume matcha, ci doar să le reamintească că nu este complet lipsit de riscuri.

Shazeen: „Deși matcha mi-a agravat anemia, aș dori să le reamintesc fetelor anemice că pot să se bucure în continuare de matcha, atâta timp cât o fac cu precauție.”

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

Sursa: Newsweek

Etichete: anemie, matcha,

Dată publicare: 14-09-2025 14:07

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Matcha - secretul japonez pentru energie, sănătate și vitalitate. Rețeta acestui elixir verde care a cucerit internetul
Stiri Diverse
Matcha - secretul japonez pentru energie, sănătate și vitalitate. Rețeta acestui elixir verde care a cucerit internetul

Matcha, ceaiul verde japonez, este apreciat pentru proprietățile sale energizante și benefice pentru sănătate. Bogat în antioxidanți și nutrienți, acest elixir verde a câștigat popularitate la nivel global.

Ce este Matcha și cum poate avea numeroase efecte benefice asupra sănătății
Stiri Diverse
Ce este Matcha și cum poate avea numeroase efecte benefice asupra sănătății

Matcha este un fel de ceai verde. Poate fi bun pentru inimă, greutate și alte aspecte ale sănătății datorită conținutului său de antioxidanți. De asemenea, este ușor de încorporat în dieta ta.

Recomandări
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în București, nemulțumiți de măsurile Guvernului. Amenință cu grevă generală
Stiri actuale
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în București, nemulțumiți de măsurile Guvernului. Amenință cu grevă generală

Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”
Stiri externe
Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”

Președintele Donald Trump a dat un ultimatum aliaților NATO într-o scrisoare, sâmbătă, spunând că Statele Unite vor impune sancțiuni „majore” Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Septembrie 2025

02:05:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28