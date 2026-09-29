Luni, avionul Boeing-ul 737 terminase îmbarcarea pe pistă şi se pregătea să decoleze când autorităţile turce au intervenit pentru a împiedica decolarea, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Într-un comunicat preluat de televiziunea de stat iraniană, Caspian Airlines a anunţat că unul din avioanele sale s-a "confruntat cu restricţii operaţionale temporare (...) din cauza unei probleme administrative în Turcia".

Televiziunea turcă a confirmat incidentul, precizând că pasagerii au fost obligaţi să coboare şi menţionând o "datorie de trei milioane de euro pentru servicii ale aeroportului din Istanbul".

Potrivit agenţiei de presă Anadolu, avocaţii care reprezintă compania creditoare şi executorii judecătoreşti s-au prezentat la aeroportul din Istanbul pentru a executa sechestrele ordonate de tribunal.

Ministerul turc de Externe nu a răspuns solicitărilor AFP.

Niciunul din aceste media nu a menţionat o legătură directă între acest sechestru şi sancţiunile americane ce vizează companiile aeriene iraniene.

La începutul lunii septembrie, Statele Unite au impus sancţiuni întregului sector aviatic din Iran şi au promis să fie inflexibili faţă de companiile străine care i-ar oferi asistenţă şi care, în acest caz, riscă să fie ele însele trecute pe lista neagră.

Deocamdată, Ankara nu a cedat în faţa acestor avertismente. Astfel, mai multe companii, în special Iran Air, continuă să ofere zboruri comerciale regulate între cele două ţări.

În schimb, Mahan Air, un jucător important în transportul aerian iranian, a anunţat săptămâna trecută suspendarea tuturor zborurilor sale către Turcia la cererea Ankarei.