Caz dramatic în Hunedoara. Doi polițiști au salvat în ultima clipă viața unui bărbat care se spânzurase după ce a apelat 112

Doi polițiști din Hunedoara au salvat în ultima clipă viața unui bărbat care se spânzurase după ce a sunat la 112. Oamenii legii au străbătut sute de metri prin zăpadă, noaptea, pentru a ajunge la bărbat, după care i-au tăiat funia.

Cristian Anton

Doi poliţişti au reuşit să salveze, la limită, viaţa unui bărbat de 45 de ani, din comuna Ghelari, după ce acesta a sunat la numărul de urgenţă 112 fără să mai poată comunica apoi cu operatorul, din primele aspecte constatate existând suspiciunea unei tentative de suicid, a informat vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

După primirea apelului, patrula de ordine publică din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Hunedoara, formată din doi agenţi de poliţie din localitatea Ghelari, s-a deplasat de urgenţă spre locul indicat de operatorul 112.


Cei doi poliţişti au străbătut peste 300 de metri prin zăpadă, pe întuneric, pentru a ajunge la locuinţa bărbatului.

"Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au pătruns în curtea imobilului, unde l-au găsit pe apelant, un bărbat de 45 de ani, spânzurat cu o funie de o grindă. Fără ezitare, poliţiştii au tăiat funia, l-au aşezat la sol şi au constatat că acesta prezenta semne vitale, însă nu coopera. Cu calm şi profesionalism, l-au poziţionat în poziţie laterală de siguranţă, prevenind astfel riscul de înec. La faţa locului a sosit şi un echipaj de ambulanţă, care l-a transportat pe bărbat la UPU Hunedoara pentru îngrijiri medicale de specialitate", a detaliat sursa citată.

Ce trebuie făcut în astfel de situații dramatice

Din verificările efectuate a reieşit că bărbatul locuia singur şi se confrunta cu dificultăţi familiale, situaţie cunoscută poliţiştilor.

Intervenția lor demonstrează că dincolo de uniformă sunt oameni dedicați, pregătiți să protejeze viața, indiferent de condiții, transmite IPJ Hunedoara.

Polițiștii vin și cu sfaturi esențiale în astfel de situații dramatice.

”Recomandări preventive în cazurile de tentativă de suicid:

  • Fiți atenți la semnele de alarmă: izolare, schimbări bruște de comportament, mesaje de adio.
  • Vorbiți deschis cu cei aflați în dificultate și încurajați-i să ceară ajutor.
  • În situații de urgență, apelați imediat 112.
  • Sprijinul familiei, al prietenilor și al specialiștilor poate salva vieți.
  • Împreună, putem face diferența.

Sursa: Agerpres StirilePROTV

Etichete: Polițiști, hunedoara, salvat, barbat, tentativa de sinucidere,

Dată publicare:

