După câștig, Frances și soțul ei, Paddy Connolly, au creat PFC Trust, o fundație prin care au susținut diferite proiecte comunitare din nord-estul Angliei, scrie Independent.

De când au primit premiul de la Loteria Națională, cei doi estimează că au direcționat către alte persoane aproximativ jumătate din suma câștigată.

Frances Connolly a ales să împartă averea

Frances, care a fost profesoară și asistentă socială și a crescut în Irlanda de Nord, spune că îi ajuta pe oamenii din jurul său și înainte să devină multimilionară.

Într-o declarație pentru agenția PA, ea a explicat că oamenii sunt dispuși să împartă ceea ce au atunci când simt că au ajuns să dețină suficient.

„Depinde de ce îți dorești în viață. Dacă ambiția ta este să fii cea mai bogată persoană din lume și să ai influență asupra președinților, atunci trebuie să-ți păstrezi toți banii sau măcar o mare parte din ei. Dar nu cunosc pe nimeni care să nu împartă ceva. Cred că este în natura omului să împartă atunci când ajunge la un nivel la care are destul. «Destul» înseamnă ceva diferit pentru fiecare”, a spus Connolly.

Ea a povestit că avea peste 50 de ani atunci când a câștigat premiul și nu considera necesar să strângă o avere uriașă, deoarece familia sa avea deja o viață confortabilă.

Familia nu și-a schimbat stilul de viață

Chiar dacă averea lor este considerabilă, Frances și Paddy Connolly afirmă că duc în continuare o viață relativ modestă.

Paddy se ocupă în continuare de afacerile familiei din industria materialelor plastice, iar cei doi spun că nu fac cheltuieli excesive. Printre lucrurile cumpărate la mâna a doua se numără un ceas Cartier și un automobil Aston Martin.

„Avem o viață minunată. Le spun mereu oamenilor că avem aceeași viață, doar că o trăim la un nivel mai înalt. Știi, nu ne-am schimbat prea mult, dacă vorbești cu prietenii mei”, a spus Frances Connolly.

PFC Trust finanțează proiecte caritabile

Cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, mai mulți sportivi care apreciază activitatea caritabilă a lui Frances vor lua parte la provocări sportive prin care vor fi strânși bani pentru PFC Trust.

Participanții vor alerga, înota și pedala pe o distanță totală de 60 de mile, echivalentul a 96 de kilometri. Seria de evenimente se va încheia cu participarea la semimaratonul Great North Run, cel mai mare eveniment de acest tip, de duminica viitoare.

Fundația înființată de familia Connolly după câștigarea premiului a cumpărat rulote pentru tinerii îngrijitori, a finanțat proiecte dedicate combaterii singurătății și proiecte digitale pentru persoanele în vârstă, a distribuit alimente de urgență și a oferit cluburilor sportive defibrilatoare.

„Mă străduiesc să le explic oamenilor că, deși sunt milionară, nu pot eradica sărăcia și, cu siguranță, nu pot face singură tot ce este necesar. (…) Cred că oamenii trebuie doar să fie invitați să facă asta și trebuie doar să aibă ocazia să facă exact ceea ce fac eu și să schimbe vieți”, a declarat Frances Connolly.