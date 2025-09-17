Cât plătim, lunar, pentru salariile celor 4.300 de angajați din primăriile Bucureștiului

În luna mai 2025, cele 7 primării din București aveau aproape 4.300 de angajați, iar suma totală plătită pentru salariile și sporurile acestora se apropia de 50 de milioane de lei, adică 10 milioane de euro.

spotmedia.ro a analizat care primărie are cel mai mare număr de angajați, care cheltuie cel mai mult pentru salarii și unde se înregistrează cel mai mare salariu mediu per angajat.

6 dintre 7 primării au furnizat toate informațiile solicitate. Singura excepție a fost Primăria Sectorului 6, care, în ciuda insistențelor spotmedia.ro, nu a transmis - într-un interval de 3 luni - nici cheltuiala brută cu salariile pentru luna mai 2025, nici nivelul salariului mediu din instituție. Și nu ne-a oferit - până la momentul de față - nicio explicație pentru refuzul de a comunica aceste date de interes public.

