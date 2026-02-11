Corespondent Știrile PRO TV: „Locomotiva trenului marfar s-a oprit brusc, în apropierea staţiei Meri, din judeţul Hunedoara.

Aşa că toate trenurile care se aflau în tranzit în acel moment şi în care erau călători au fost oprite în gările din Petroşani, Bumbeşti Jiu şi Târgu Jiu. Vorbim de patru trenuri în total, care circulau pe ruta Bucureşti–Rad şi Craiova–Petroşani.

O parte dintre pasageri au fost preluaţi cu autobuze şi duşi în alte staţii, de unde şi-au putut continua călătoria.

Aproximativ trei ore a durat blocajul, până când în zonă a fost adusă o altă locomotivă, care a eliberat linia.”