Dispute majore în industria auto: Comisia pentru buget respinge modificările RCA care dădeau mai mult control asiguratorilor

Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului, după scandalul izbucnit între asigurători și cei de la service-urile auto.

Dacă modificările propuse ar fi fost adoptate, companiile de asigurări ar fi putut stabili valoarea despăgubirii, locul unde s-ar fi făcut reparațiile și momentul plății.

Legea, fără amendamente, urmează să fie votată în Camera Deputaților. ASF anunță însă că nu renunță la aceste schimbări și că un nou proiect va fi prezentat în curând.

În prezent, șoferii își aleg singuri service-urile, care trimit apoi notele de plată către asigurători. Însă cei din urmă le consideră supraevaluate, ceea ce ar fi dus la creșterea prețurilor RCA. Amendamentele propuse au dus la dispute.



Mădălin Roșu, președintele BAAR: "Orice persoană păgubită așa cum e istoria asta a asigurărilor de sute de ani are relația directă cu asiguratorul, asiguratorul are obligația să evalueze pagubă, să îi ofere o despăgubire, sigur dacă suma respectivă nu este suficientă se poate adresa înapoi, se poate face o contestație, dar nu despre asta e vorba, nu poți să îmi iei dreptul meu de a încasa o despăgubire".



Reprezentanţii service-urilor susțin că păgubiții ar fi rămas la mâna companiilor de asigurări, care au interesul de a plăti cât mai puțin.

Dan Barbu, Preș. Patronatului Operatorilor de Service Auto din România: "Dacă păgubitul alege să repare mașina la un service, o să vedeți că toți banii aceia ajung în economia reală și se plătesc taxe la ei, în situația în care ajunge direct la asigurator banii acea...asiguratorul îi plătește o regie proprie, iar banii ăia nu mai ajung în economia reală, asta e problema cea mai mare, iar ei au dorit ca toți banii să îi plătească către păgubit și nu mai ajungeau banii în economia reală".

Vasile Ştefănescu, Președintele COTAR: "Atâta timp cât plătesc o poliță RCA la ce tarif vrea asiguratorul este normal să mă duc și eu unde pot și trebuie să îmi fac mașina nu cu piese second. Mă duc și îmi pui piese originale pe ea pentru că și eu ție îți plătesc polița RCA așa cum mi-ai cerut-o, la tariful la care ai vrea tu".

Pe de altă parte, modificările acceptate extind obligația de a încheia polițe RCA și pentru trotinete și biciclete electrice, actualizează limitele de despăgubire și introduc noi reguli de control.

Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF: "Dacă ne uităm pe lista celorlalte amendamente veți regăsi plata în rate, franciza, redefinirea rescumpărării, toate acestea sunt elemente utile, necesare beneficiarilor de asigurări RCA. De asemenea, interoperabilitatea între sisteme pentru a putea avea informații despre vehiculele care circulă pe drumurile publice fără asigurare".

Proiectul va primi votul final în Camera Deputaților.

