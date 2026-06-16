"Este adevărat, se poate câştiga. Am reuşit. Pentru mine este un nou început. Continuaţi să jucaţi şi să speraţi!", a mărturisit emoţionată câştigătoarea din Braşov, în vârstă de 28 de ani, potrivit unui comunicat al Loteriei Române. Ea a menţionat că a accesat în mod repetat platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro, pentru a se convinge că este câştigătoarea marelui premiu.

Câştigătoarea joacă la loto de aproximativ trei ani, iar de peste un an joacă constant atât la Joker cât şi la Loto 6/49 şi Loto 5/40. De asemenea, ocazional, îi place să-şi încerce norocul şi la loz.

Tânăra a declarat că nu are numere favorite şi că a jucat Quick Pick.

Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi a fost completat cu o variantă la Joker şi o variantă la Noroc Plus.