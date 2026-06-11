La tragerile loto de duminică, 7 iunie, Loteria Română a acordat 25.400 de câștiguri în valoare totală de peste 2 milioane de lei.

Rezultatele loto din 11 iunie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,79 milioane de lei (peste 5,86 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 241.000 de lei (peste 45.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.400 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 264.100 de lei (peste 50.300 de euro).