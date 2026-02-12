„Grupul își continuă transformarea și se concentrează din nou pe cele trei țări principale", a declarat CEO-ul Alexandre Bompard, referindu-se la Franța, Brazilia și Spania. Tranzacția urmează să fie finalizată în a doua jumătate a lui 2026.

Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl (proprietarii Dedeman), preia o rețea de 478 de magazine — 55 hipermarketuri, 191 supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 discount — care au generat o cifră de afaceri de 3,2 miliarde de euro, reprezentând 3,5% din totalul grupului.

Decizia vine la un an după ce Bompard anunțase revizuirea strategică a portofoliului, cu posibile cedări în țări „mai puțin strategice".

Vânzarea a fost anunțată oficial, joi, 12 februarie, în condițiile în care tocmai informațiile despre preluarea de către frații Pavăl nu au fost confirmate de reprezentanții Carrefour, anul trecut.

„Negocieri exclusive”

„Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl și acționar majoritar al Dedeman, anunță semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operațiunilor din România. Această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar” se arată într-un comunicat al grupului.

Rețeaua Carreforur deține la noi 478 de magazine (55 hipermarketuri, 191 supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount), susținut de o prezență online consolidată.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi și ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea care îl susține”, a declarat Dragoș Pavăl, Președinte Pavăl Holding și Dedeman.

Această etapă reprezintă un pas strategic pentru Pavăl Holding: consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, investiții pe termen lung și continuarea unei dezvoltări sustenabile, bazate pe echipe și parteneriate solide.

„Pornim cu încredere, știind că echipa Carrefour România reunește profesioniști cu experiență și procese interne bine puse la punct. Această echipă reprezintă fundamentul pe care vom continua să construim, să dezvoltăm parteneriatele locale și să le oferim clienților o experiență de cumpărături modernă, eficientă și adaptată nevoilor lor”, a completat Dragoș Pavăl.