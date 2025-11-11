Profit: Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor să cumpere afacerea Carrefour din România

Stiri Economice
11-11-2025 | 08:10
carrefour
Shutterstock

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor să cumpere afacerea Carrefour din România și au depus deja o ofertă în acest sens. Pe lista scurtă a celor interesați se mai află grupul francez Auchan, dar și polonezii de la Zabka, care dețin magazinele Froo.

autor
Stirileprotv

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au depus oferte pentru cumpărarea lanțului de magazine Carrefour din România, scrie Profit.

Potrivit sursei citate, au mai depus oferte grupul francez Auchan (care au un lanț de 440 de magazine în țara noastră), dar și polonezii de la Zabka, proprietarii magazinelor Froo din România.

Presa franceză a scris recent că grupul Carrefour a mandatat banca BNP Paribas să-i găsească un cumpărător pentru afacerea din România, unde este al treilea cel mai mare retailer alimentar, după Lidl și Kaufland.

Francezii nu au negat până acum informația, dar nici nu au confirmat-o, deși au avut numeroase ieșiri în presă cu privire la acest subiect.

Citește și
carrefour
Paradox în retail. Plecarea Carrefour din România ar afecta cel mai mult afacerile locale. ”Suntem destul de îngrijorați”

Interesul fraților Pavăl pentru cele 458 de magazine Carrefour din România este suprinzător, din moment ce până acum nu se aflau pe piața de retail alimentar.

Ce afaceri derulează frații Pavăl

Pavăl Holding are însă o strategie de diversificare a domeniilor de investiție, care merg de la bricolaj (Dedeman, dar și Praktiker în Grecia) la imobiliare (clădiri de birouri în marile orașe) și de la turism (hoteluri în Italia și Elveția) la energie (ALRO, Electrica, Transelectrica etc).

Frații Pavăl derulează afaceri totale estimate la 18 miliarde de lei (3,6 miliarde de euro) și au înregistrat anul trecut un profit net de 1,65 miliarde lei (330 milioane euro) doar prin holdingul de investiții. Băcăuanii au devenit cei mai importanți oameni de afaceri din România și au o avere estimată de Forbes la 3,4 miliarde de dolari.

Carrefour a intrat în România în 2001 și a raportat pentru anul trecut vânzări de 14,6 miliarde lei.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, oferte, cumparare, Carrefour, dedeman, fratii paval,

Dată publicare: 11-11-2025 08:10

Articol recomandat de sport.ro
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să-și facă 'profil' pe rețelele de socializare
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să-și facă 'profil' pe rețelele de socializare
Citește și...
Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”
Stiri actuale
Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

Gigantul Carrefour a oferit mai multe informații privind posibila sa  plecare din România și anunță că va continua să investească în țara noastră și să își extindă rețeaua de magazine.

Paradox în retail. Plecarea Carrefour din România ar afecta cel mai mult afacerile locale. ”Suntem destul de îngrijorați”
Stiri Sociale
Paradox în retail. Plecarea Carrefour din România ar afecta cel mai mult afacerile locale. ”Suntem destul de îngrijorați”

Plecarea Carrefour din România ar putea afecta cel mai mult chiar afacerile locale, dacă locul francezilor va fi luat de un competitor prezent deja pe piață. Asta pentru că noua entitate va fi suficient de puternică încât să impună propriile condiții.

Frații Pavăl (Dedeman) se extind în Grecia, într-una dintre cele mai mari tranzacții realizate vreodată aici
Stiri Economice
Frații Pavăl (Dedeman) se extind în Grecia, într-una dintre cele mai mari tranzacții realizate vreodată aici

Frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat lanțul de bricolaj Praktiker Hellas din Grecia, într-una dintre cele mai mari tranzacții realizate vreodată în sectorul elen de bricolaj.  

Achiziție de lux pentru „frații Dedeman”. Au cumpărat unul dintre cele mai mari complexuri hoteliere din Elveția
Stiri Economice
Achiziție de lux pentru „frații Dedeman”. Au cumpărat unul dintre cele mai mari complexuri hoteliere din Elveția

Frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, au cumpărat complexul hotelier de 5 stele Waldhaus Flims Wellness Resort, din Elveția.

Șase români, printre cei mai bogați oameni de pe planetă, conform Forbes. Țiriac și frații Dedeman au și mai mulți bani
Stiri Economice
Șase români, printre cei mai bogați oameni de pe planetă, conform Forbes. Țiriac și frații Dedeman au și mai mulți bani

Șase români se află printre cei mai bogați oameni ai planetei, conform topului Forbes. Ion Țiriac și Frații Dedeman, Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl, sunt singurii miliardari români cărora le-a crescut averea.

Recomandări
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită
Stiri Politice
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, considerând că declaraţia acesteia despre pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM, care a sesizat Parchetul, a fost exagerată.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Noiembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28