Profit: Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor să cumpere afacerea Carrefour din România

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor să cumpere afacerea Carrefour din România și au depus deja o ofertă în acest sens. Pe lista scurtă a celor interesați se mai află grupul francez Auchan, dar și polonezii de la Zabka, care dețin magazinele Froo.

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au depus oferte pentru cumpărarea lanțului de magazine Carrefour din România, scrie Profit.

Potrivit sursei citate, au mai depus oferte grupul francez Auchan (care au un lanț de 440 de magazine în țara noastră), dar și polonezii de la Zabka, proprietarii magazinelor Froo din România.

Presa franceză a scris recent că grupul Carrefour a mandatat banca BNP Paribas să-i găsească un cumpărător pentru afacerea din România, unde este al treilea cel mai mare retailer alimentar, după Lidl și Kaufland.

Francezii nu au negat până acum informația, dar nici nu au confirmat-o, deși au avut numeroase ieșiri în presă cu privire la acest subiect.

Interesul fraților Pavăl pentru cele 458 de magazine Carrefour din România este suprinzător, din moment ce până acum nu se aflau pe piața de retail alimentar.

Ce afaceri derulează frații Pavăl

Pavăl Holding are însă o strategie de diversificare a domeniilor de investiție, care merg de la bricolaj (Dedeman, dar și Praktiker în Grecia) la imobiliare (clădiri de birouri în marile orașe) și de la turism (hoteluri în Italia și Elveția) la energie (ALRO, Electrica, Transelectrica etc).

Frații Pavăl derulează afaceri totale estimate la 18 miliarde de lei (3,6 miliarde de euro) și au înregistrat anul trecut un profit net de 1,65 miliarde lei (330 milioane euro) doar prin holdingul de investiții. Băcăuanii au devenit cei mai importanți oameni de afaceri din România și au o avere estimată de Forbes la 3,4 miliarde de dolari.

Carrefour a intrat în România în 2001 și a raportat pentru anul trecut vânzări de 14,6 miliarde lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













