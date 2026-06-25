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Martorii au reușit să-l scoată pe băiat din colții animalului abia după ce au ucis patrupedul. Proprietarul acestuia este rudă cu mama copilului sfâșiat.

Băiețelul de doi ani și patru luni a mers împreună cu mama lui în vizită. Rudele celor doi stau la casă. Pe poartă este afișat un avertisment care indică prezența unui câine periculos.

Potrivit primelor informații, în momentul nefast în curtea imobilului erau trei câini din rasa Amstaff. Deocamdată nu se știe în ce împrejurări a ajuns copilul în contact cu animalele. Cert este că unul dintre câini l-a mușcat de cap și de gât.

Vecin: Vecinii mei au niște câini foarte agresivi, probabil sunt din rasa Amstaff. Toată ziua circulă copii pe aici și de câte ori trec pe lângă gardul lor, câinii se izbesc de gard și fac o gălăgie de nedescris. Ei cresc pui aici, mai aduc de la țară, că-i aud că schelălăie, nu știu ce le fac.

Au fost nevoiți să ucidă animalul

Polițiștii spun că pentru a scăpa copilul din colții animalului, proprietarii au fost nevoiți să ucidă câinele. Ceilalți doi au fost luați de autoritatea pentru supravegherea și protecția animalelor.

După apelul la 112, copilul a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență aici, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală. Potrivit medicilor, băiețelul de doi ani și patru luni a ajuns intubat și ventilat mecanic, în stare extrem de gravă, cu mușcături severe la nivelul capului și al gâtului, cu afectarea traheei. Medicii au intrat de urgență în sala de operații.

Un dresor de câini încearcă să explice cum se poate ajunge la o astfel de tragedie și ce poate să declanșeze un astfel de comportament.

Mihai Nae, dresor: De data asta s-a întâmplat într-un spațiu privat, într-o curte și iarăși trebuie să înțelegem că trebuie să știm să ne controlăm câinii. Iată, poate să vină cineva în vizită și să fie atacat de către câinele nostru care până la urmă poate să facă pază pe teritoriul lui. Nu aș da vina pe rasă, deși amstafful are cumva în spate acest mit, din punctul meu de vedere orice câine poate să muște, mai ales când este la el acasă. Există acum o obligație pentru dresajul acestor câini? Nu există obligativitatea, dar ar trebui să existe pentru anumite rase, așa cum este important să îi ținem cu botniță.

Băiețelul a fost operat și este la terapie intensivă.