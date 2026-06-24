Corespondent Știrile PRO TV: „Accidentul s-a produs pe o stradă aglomerată din Bacău. Autoturismul în care se aflau femeia și copilul ei a fost izbit de un șofer, care schimba banda de circulație fără să se asigure. În urma impactului, mașina s-a răsturnat și a ajuns pe plafon. Martorii aflați în trafic au intervenit și au sărit să îi ajute, însă toate portierele autoturismului erau blocate.

După apelul la 112, un jandarm aflat în zonă a intrat în mașină prin geamul șoferului, a desprins centura de siguranță a copilului aflat în scaunul auto și l-a scos afară. Băiețelul a fost preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Județean Bacău. Medicii spun că nu a suferit nicio zgârietură, fiind protejat de scaunul auto în care era asigurat.

Mama copilului, în vârstă de 34 de ani, a suferit doar câteva zgârieturi la picioare. Cei doi au fost externați. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Șoferul vinovat de producerea accidentului are 27 de ani și nu consumase alcool, spun oamenii legii.”