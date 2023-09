Caravana Dobrogei conectează tinerii cu oportunitățile europene

”Scopul „Caravanei Dobrogei” este să ajungem acolo unde nu ajunge nimeni, este tare greu să ajungi la Sulina, iar tinerii de aici au aceleași drepturi că orice cetățean european” spune Gabriel Brezoiu, președintele asociației GEYC (Group of the European Youth for Change).

Proiectul DisinformATION! a adunat la Sulina peste 40 de participanți, elevi și cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic „Jean Bart” care au aflat cum pot combate dezinformarea pe tema schimbărilor climatice, abordând mai multe exemple concrete de fake news. Aceștia au participat la o simulare de dezbatere în Parlament, unde au reprezentat diverse perspective, inclusiv ale parlamentarilor, activiștilor de mediu, reprezentanților corporațiilor și ai comunității. Dezbaterea s-a concentrat pe dezinformarea legată de o nouă lege privind taxele pe amprenta de carbon, care s-ar putea aplică cetățenilor, dar în realitate vizează în principal companiile poluante. La final, tinerii au înțeles mai bine rolurile fiecărui actor și importanța comunicării nonviolente în astfel de dezbateri.

Alexandra Scoruș, membră a comunității GEYC și speaker în cadrul evenimentului, a rămas impresionată de viața de la Sulina. „Dacă naveta de la mine din localitate pană la Brașov îmi părea complicată, ei bine, naveta de la Sulina la Tulcea e o adevărată provocare. E o altă lume aici, o zonă relaxantă plină de natură, o lume cu care rezonez de fiecare dată când mă gândesc acasă”.

Și la Tulcea, entuziasmul elevilor și al cadrelor didactice față de problemele de mediu a fost la superlativ, adunând peste 100 de persoane în cadrul evenimentului. A fost evident că tinerii au un rol definitoriu în combaterea schimbărilor climatice, iar acest angajament a fost încurajat și apreciat, inclusiv de eurodeputatul român Nicu Ștefănuță: „este fabulos să văd tinerii luptând și afirmând și drepturile, ieșind în stradă pentru cauza lor. Țara noastră are încă speranță cât timp voi continuați să faceți acest lucru”

„Caravana Dobrogei” a continuat să-și desfășoare misiunea la Năvodari și Constanța, oferind tinerilor oportunitatea de a se conecta la dezvoltarea comunității lor, discutând idei și planuri de viitor direct cu primarul orașului Năvodari, dl Florin Chelaru. Iar la Constanța, energia și curiozitatea tinerilor s-au manifestat în cadrul unei dezbateri despre problemele din sistemul de educație chiar în incinta Universității „Ovidius”. Aceștia au subliniat cu fermitate nevoia de a avea mai multe oportunități de voluntariat și sprijin pentru dezvoltarea personală, exprimându-se interesul de a se implică activ în transformarea comunității lor și de a influența îmbunătățirea sistemului de învățământ.

Evenimentele din Județul Constanța, derulate în cadrul proiectului de participare a tinerilor ”Constanța pentru TINEri” la Năvodari și în Municipiul Constanța au reunit peste 100 de tineri care au explorat importanța implicării în comunitate și cum programele europene de tineret pot contribui la dezvoltarea acestora. În acest context, patru dintre participanții de 18 ani au luat parte vara această la proiectul #DiscoverEUwithGEYC prin care au călătorit 2 săptămâni cu trenul prin Europa pentru a înțelege mai bine regimurile totalitare.

În acest an, Asociația GEYC, prin „Caravana Dobrogei” a reușit să adune împreună sute de tineri în perioada 15-19 septembrie, iar evenimentele despre oportunitățile de tineret vin în contextul „Anului European al competențelor”.

Autor: Ana Căldare

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 22-09-2023



Funded by the European Union Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.