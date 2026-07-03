Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Neamţ, au documentat activitatea infracţională a două persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, respectiv complicitate la trafic de droguri de risc, precizează IPJ Neamţ.

Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, pe parcursul anului 2026, una dintre persoane ar fi iniţiat şi dezvoltat, în curtea locuinţei sale, situată în comuna Dragomireşti, judeţul Neamţ, o cultură de canabis. În activitatea de cultivare şi îngrijire a plantelor, aceasta ar fi fost ajutată de către cealaltă persoană cercetată.

În urma percheziţiei domiciliare efectuate joi de către poliţişti, a fost descoperit un solar de mari dimensiuni (170 m x 10 m) în care se aflau 2.669 de plante de canabis de aproximativ 2,4 tone de masă verde.

"Plantele, aflate în diverse etape de creştere, o parte dintre acestea fiind la maturitate şi având muguri, ar fi fost cultivate pe rânduri bine delimitate şi irigate individual. De asemenea, în interiorul solarului a fost descoperit un termostat care controla temperatura şi umiditatea din interior. În imediata apropiere a culturii a fost descoperit un bazin de apă, cu o capacitate de aproximativ 10.000 de litri, folosit pentru sistemul de irigare", arată sursa citată.

În aceeaşi curte, într-o anexă, a fost descoperit un spaţiu amenajat ca laborator de prelucrare, uscare, porţionare şi ambalare a canabisului, prevăzut cu ventilator, prese hidraulice, mese de lucru, foarfece speciale de curăţare muguri, dispozitive de vidare, lămpi UV, site şi alte obiecte utilizate în obţinerea haşişului.

Pe parcursul percheziţiei au fost descoperite şi ridicate şi alte 88 de kilograme de masă vegetală uscată (muguri, frunze şi tulpini de canabis), 400 de grame muguri de canabis, 50 de grame de rezină de canabis şi alte 50 de grame de canabis congelat, cântare de mare precizie, precum şi alte mijloace de probă.

Joi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Neamţ au dispus reţinerea a două persoane cercetate, vineri fiind sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Neamţ cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Secţiilor de Poliţie Rurală 6, 5 şi 2 ai Poliţiei municipiului Piatra Neamţ, luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ şi de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ.