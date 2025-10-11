Captură de aproape 873.000 de lei în Giurgiu. Ce ascundeau mai mulți pasageri în patru autocare venite din Turcia. FOTO

Stiri actuale
11-10-2025 | 15:00
politia de frontiera
Politia de Frontiera Romana

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit peste 3.000 de articole vestimentare, încălțăminte și produse de parfumerie suspecte a fi contrafăcute, în urma controalelor efectuate asupra a patru autocare venite din Turcia.

autor
Mihaela Ivăncică

Acțiunile de verificare au avut loc în perioada 9–11 octombrie 2025, în cadrul planului de acțiune „Joint Action Day – PIRATES 3”, derulat de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Autocarele au fost oprite pe DN5, iar în urma controalelor, au fost identificate 3.004 produse inscripționate cu denumirea unor mărci cunoscute, pentru care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

În perioada 09-11.10.2025, la diferite intervale orare, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul planului de acțiune: Joint Action Day-PIRATES 3, au oprit pentru control, pe DN5, patru autocare care circulau pe ruta Turcia – România, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Bunurile aparțineau unor pasageri – un cetățean român în vârstă de 34 de ani și mai mulți cetățeni turci, cu vârste cuprinse între 25 și 53 de ani – care nu au putut prezenta documente de proveniență.

Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, colegii noștri au descoperit, în interiorul acestora, 3.004 articole vestimentare, încălțăminte și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unor pasageri, respectiv, unui cetățean român în vârstă de 34 ani și unor cetățeni turci cu vârste cuprinse între 25 si 53 ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență, se mai arată în comunicat.

Citește și
frontiera
Schimbare la granițele României, din 12 octombrie. Poliția de Frontieră introduce un nou sistem de verificare

Produsele, evaluate la aproape 873.000 de lei

Valoarea estimată a produselor, în cazul în care ar fi fost comercializate ca originale, se ridică la 872.900 de lei. Toate bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și depozitate în camera de corpuri delicte a instituției.

Bunurile descoperite, estimate la o valoare de 872.900 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituției, iar în cauză au fost întocmite dosare penale, a mai transmis Poliția de Frontieră.

În acest caz au fost deschise dosare penale, iar cercetările sunt în desfășurare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate, faptă ce aduce prejudicii titularilor de drepturi.

La finalizarea anchetei, dosarele vor fi înaintate către unitatea de parchet competentă, cu propunerile legale.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Sursa: Politia de Frontiera Romana

Etichete: giurgiu, politia de frontiera,

Dată publicare: 11-10-2025 15:00

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Noul sistemul de verificare la granițele României va fi introdus treptat. Primele puncte, operaționale din 12 octombrie
Stiri actuale
Noul sistemul de verificare la granițele României va fi introdus treptat. Primele puncte, operaționale din 12 octombrie

Poliţia de Frontieră anunţă că, din 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va activa Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un nou instrument electronic de control la frontiere. În România, implementarea va fi realizată treptat.

 

Schimbare la granițele României, din 12 octombrie. Poliția de Frontieră introduce un nou sistem de verificare
Stiri actuale
Schimbare la granițele României, din 12 octombrie. Poliția de Frontieră introduce un nou sistem de verificare

Poliţia de Frontieră anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen.

Migranţi ascunşi într-un camion frigorific, depistaţi în apropierea graniței României. Autorităţile au deschis o anchetă
Stiri externe
Migranţi ascunşi într-un camion frigorific, depistaţi în apropierea graniței României. Autorităţile au deschis o anchetă

Poliţia de frontieră din Ruse, în apropiere de graniţa cu România, a interceptat un camion frigorific care transporta ilegal 16 migranţi, a anunţat joi Ministerul bulgar de Interne.

Controale introduse de Polonia la frontiera cu Germania. Persoanele vizate
Stiri externe
Controale introduse de Polonia la frontiera cu Germania. Persoanele vizate

Poliţia de frontieră poloneză va verifica în special vehiculele cu mai mulţi pasageri şi geamuri fumurii la graniţa cu Germania.  

Noi restricții de circulație pe Podul Prieteniei din cauza caniculei. Cum se va circula între Giurgiu și Ruse
Stiri actuale
Noi restricții de circulație pe Podul Prieteniei din cauza caniculei. Cum se va circula între Giurgiu și Ruse

Poliţia Română de Frontieră anunţă că, începând de vineri, 4 iulie, pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse vor fi instituite restricţii de circulaţie, în timpul zilei, între orele 10.00 - 20.00.

Recomandări
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa, a recunoscut chiar ministrul Energiei. Franța: 61 euro, România 154
Stiri actuale
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa, a recunoscut chiar ministrul Energiei. Franța: 61 euro, România 154

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a recunoscut, într-un interviu difuzat sâmbătă, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, România are cea mai scumpă energie electrică din Europa.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Octombrie 2025

01:59:11

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28