Captură de aproape 873.000 de lei în Giurgiu. Ce ascundeau mai mulți pasageri în patru autocare venite din Turcia. FOTO

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit peste 3.000 de articole vestimentare, încălțăminte și produse de parfumerie suspecte a fi contrafăcute, în urma controalelor efectuate asupra a patru autocare venite din Turcia.

Acțiunile de verificare au avut loc în perioada 9–11 octombrie 2025, în cadrul planului de acțiune „Joint Action Day – PIRATES 3”, derulat de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Autocarele au fost oprite pe DN5, iar în urma controalelor, au fost identificate 3.004 produse inscripționate cu denumirea unor mărci cunoscute, pentru care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

„În perioada 09-11.10.2025, la diferite intervale orare, polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul planului de acțiune: Joint Action Day-PIRATES 3, au oprit pentru control, pe DN5, patru autocare care circulau pe ruta Turcia – România”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Bunurile aparțineau unor pasageri – un cetățean român în vârstă de 34 de ani și mai mulți cetățeni turci, cu vârste cuprinse între 25 și 53 de ani – care nu au putut prezenta documente de proveniență.

„Cu ocazia verificării mijloacelor de transport, colegii noștri au descoperit, în interiorul acestora, 3.004 articole vestimentare, încălțăminte și produse de parfumerie, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparțineau unor pasageri, respectiv, unui cetățean român în vârstă de 34 ani și unor cetățeni turci cu vârste cuprinse între 25 si 53 ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență”, se mai arată în comunicat.

Produsele, evaluate la aproape 873.000 de lei

Valoarea estimată a produselor, în cazul în care ar fi fost comercializate ca originale, se ridică la 872.900 de lei. Toate bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și depozitate în camera de corpuri delicte a instituției.

„Bunurile descoperite, estimate la o valoare de 872.900 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în camera de corpuri delicte a instituției, iar în cauză au fost întocmite dosare penale”, a mai transmis Poliția de Frontieră.

În acest caz au fost deschise dosare penale, iar cercetările sunt în desfășurare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate, faptă ce aduce prejudicii titularilor de drepturi.

La finalizarea anchetei, dosarele vor fi înaintate către unitatea de parchet competentă, cu propunerile legale.

