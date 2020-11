Capitala nu mai are locuri la ATI. Bolnavii, duşi cu avionul în celălalt capăt al ţării

Autoritățile sunt nevoite să transporte bolnavii de Covid în alte orașe din țară, pentru că în București secțiile de terapie intensivă sunt pline.

Cinci pacienți de la Spitalele Universitar și Bagdasar au ajuns deja în unități medicale din Moldova, cu ajutorul unui avion militar. Iar responsabilii se pregătesc să mai mute zece pacienți.

Numărul îmbolnăvirilor de Covid detectate în ultimele 24 de ore a depășit iarăși pragul de 10.000.

Cei 5 bolnavi au fost transferați din ambulanțe în avion. Sunt 4 bărbați și o femeie care au fost internați la Spitalele Universitar și Bagdasar din București.

Starea lor s-a agravat, dar în București nu s-a găsit niciun loc liber la terapie intensivă Covid.

Din București, bolnavii au fost transportați cu avionul Spartan al Forțelor Aeriene Române. Aeronava a aterizat prima dată în Bacău, unde a lăsat un bărbat de 52 de ani. Apoi a plecat cu ceilalți 4 spre Iași.

De aici, pacienții au fost preluați cu ambulanțele. Unul pentru Botoșani, doi la spitalul modular de la Lețcani, iar unul la spitalul de neurochirugie din Iași.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: "Am mobilizat mașinile de victime multiple și terapie intensivă SMU Iași cu 3 medici, 3 paramedici și 2 asistenți medicali pentru a transfera acești pacienți care sunt ventilați non-invaziv sau intubați și ventilați mecanic".

Reprezentanții Armatei au anunțat că alți 10 bolnavi aflați în stare gravă, pentru care nu sunt locuri în Capitală, vor fi duși cu avionul în alte județe.

În toată țara, în secțiile ATI Covid, 1.131 de oameni infectați cu SARS COV 2, se luptă pentru viața lor.

Cumplit este, spun doctorii, că alții se prăpădesc înainte de a ajunge într-o secție de terapie intensivă.

Beatrice Mahler, manager Nasta: ”Mai frecvent în ultimul timp sunt pacienți care dezvoltă complicații legate de procesul de coagulare care se declanșează în corp și care este atât de masiv și de complicat încât orice intervenție medicală nu are timpul de a-și produce efectele pentru că viața lor să fie salvată. Și mă refer la AVC, infarct miocardioc, trombembolism pulmonar, complicații majore care pun viața în pericol și care de cele mai multe ori se soldează cu deces”.

Iar familiile în care cineva este răpus de Covid-19 sunt tot mai numeroase. Doar în ultimele 24 de ore s-au stins 167 de oameni.

La Călărași, familia unui bătrân de 80 de ani acuză medicii de neglijență. Bărbatul infectat cu SARS COV 2 a fost externat din spital, chiar dacă starea de sănătate era gravă.

Nepoata: ”L-au lăsat cu 2 branule, a zis medicul că nu e treaba lor să le scoată”.

La doar câteva ore după ce fusese externat, bărbatul a ajuns din nou la spital, iar acum este internat în secția de cardiologie. Reprezentanții spitalului spun că se vor interesa de acest caz.

Oxigen cu rândul pentru bătrânii dintr-un azil brașovean

În alt colț al țării, în orașul Victoria din județul Brașov, medicii le dau pacienților oxigen cu porția. 25 din cei 36 de beneficiari ai azilului din oraș au virusul și nu pot respira singuri.

Doar pentru 3 s-au găsit locuri în spitalul din Făgăraș, ceilalți sunt îngrijiți în centru.

”Simona Monea, asistentă: Au nevoie de oxigen. Avem un aparat, un concentrator de oxigen pe care îl mutăm din cameră în cameră, unde e nevoie.

Reporter: Și dacă doi au nevoie deodată?

Simona Monea: Trebuie să evaluăm. Vedem care are mai mare nevoie, îi punem lui, îi ridicăm puțin saturația, mergem repede și îi punem la celălalt și tot așa".

În centru mai sunt acum 2 asistente și 4 infirmiere. Medicul este în concediu post-natal, iar alte 3 asistente sunt și ele infectate.

În orașul Potcoava, din Olt, unul dintre medicii care lucra la dispensar s-a stins de Covid, iar celălat doctor și o asistentă sunt și ei infectați.

Femeie: ”Noi dacă avem nevoie de ceva doar 112 și atât în rest nu avem, de aproape 2 săptămâni nu avem nimic”.

Emanuel Enăchioaia, primar Potcoava: ”Am vorbit până să se întâmple decesul la conducere la Casă, să delege dumnealor un medic să țină locul... noi mai avem un cabinet liber aici de când a plecat de un an jumătate medicul, nu am reușit să aducem pe nimeni, am încercat, am căutat".

Mănăstirea Lainici din Gorj este în carantină. A fost închisă de autoritățile sanitare după ce o treime dintre călugări au fost depistați pozitiv la testul COVID-19.

Unul dintre ei a murit, iar starețul mănăstirii primește îngrijiri la Spitalul Militar din București.

La ultima raportare a autorităților au fost anunțate 10.108 cazuri noi. Printre ele și ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

Este al treilea ministru infectat cu SARS COV 2 după Lucian Bode de la Transporturi și Virgil Popescu de la Economie.