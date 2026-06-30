Premierul Pedro Sanchez a salutat „o decizie bună pentru economia spaniolă”, dar a recunoscut și „provocările” legate de integrarea migranților.

„Vrem ca lumea să vadă Spania ca pe o țară care respectă, protejează și garantează drepturile omului”, a declarat Sanchez. Favorabil unei politici de primire, guvernul său de stânga constituie o excepție în Uniunea Europeană, în contextul în care multe state își înăspresc politicile migratorii, transmite Agerpres.

Un milion de cereri, termenul limită – marți seara

Data limită pentru depunerea dosarelor este marți seara. Toate persoanele interesate trebuie să dovedească că se aflau pe teritoriul Spaniei de cel puțin cinci luni la 1 ianuarie și să nu aibă cazier judiciar. Lansând procedura, Executivul estimase că vor beneficia aproape o jumătate de milion de persoane, în marea lor majoritate originare din America Latină.

Un plan de integrare de 500 de milioane de euro

Sanchez a descris planul ca pe „o etapă-cheie pentru a scoate din invizibilitate o realitate care există în țara noastră, cea a sutelor de mii de persoane care trăiesc printre noi”. El și-a apărat politica migratorie „legală, sigură și ordonată”, cu obiectivul „de a oferi o oportunitate și un viitor”.

Premierul a subliniat că imigrația este „necesară” pentru a susține economia spaniolă, în special în regiunile depopulate, și pentru a contracara îmbătrânirea societății. A acuzat opoziția de dreapta (Partidul Popular) și formațiunea de extremă dreapta Vox că „alimentează teama și agită discursuri xenofobe, care nu rezolvă nicio problemă”.

Sanchez a recunoscut că „traiul împreună nu este scutit de tensiuni” și că nu vrea să nege problemele, ci să le înfrunte. A anunțat crearea unui „Plan al integrării și al cetățeniei”, dotat inițial cu 500 de milioane de euro pentru primul an.