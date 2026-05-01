„Dacă eşti conectat, cresc condiţiile pentru dezvoltare, dacă nu, rămâi izolat şi ratezi şanse”, arată el.

Guvernul a semnat contracte pentru autostradă

Ilie Bolojan a participat, vineri, la Suceava, la evenimentul de semnare a contractelor pentru proiectarea şi execuţia a două loturi din Autostrada Paşcani-Suceava, în valoare totală de aproximativ 6 miliarde de lei, fără TVA.

În prezent, obiectivele de investiţii sunt finanţate din Fonduri Europene Nerambursabile - Programul Transport 2021-2027, iar ulterior vor fi finanţate prin SAFE.

„Soluţia de finanţare pentru a putea duce lucrările mai departe a impus transferul în programul SAFE pentru că altfel supracontractările erau destul de mari şi capacitatea de finanţare era limitată. Al doilea element important pentru partea de nord-est a României este asigurarea conectivităţii strategice în următorii ani. Una din condiţiile de dezvoltare pe care orice regiune, orice comunitate trebuie să le respecte este asigurarea conectivităţii", a afirmat Ilie Bolojan.

El a subliniat că, dacă regiunile sunt conectate, condiţiile pentru dezvoltare cresc.

„Dacă eşti conectat, cresc condiţiile pentru dezvoltare, dacă nu, rămâi izolat şi ratezi şanse şi faptul că astăzi se continuă autostrada care se va finaliza în toamna acestui an până la Paşcani pe relaţia Suceava-Siret este un lucru important. De asemenea, continuarea lucrărilor pe relaţia Paşcani - Iaşi - Ungheni, cel de-al doilea tronson, şi acesta este finanţat prin programul SAFE", a explicat premierul.

Bolojan a afirmat că are convingerea că în 2029 se va putea circula pe aceste loturi de autostradă.

„Conform contractului semnat astăzi de către constructor şi companie, în următoarele şase luni se va realiza proiectul tehnic, după care timp de doi ani de zile ar trebui să se deruleze şi să se finalizeze lucrările. Având în vedere că această lucrare este contractată de un constructor care şi-a dovedit capacitatea de a face lucrări importante în aceşti ani, am convingerea fermă că în 2029 vom circula pe autostradă atât de la Paşcani prin Suceava până la Siret, dar şi prin Iaşi până la Ungheni", a mai transmis Ilie Bolojan.