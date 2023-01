Campanie antidrog la Sibiu, cu foștii consumatori: „La 23 de ani am avut un accident rutier grav”

Polițiștii spun că realitatea din teren este de-a dreptul alarmantă. Numărul de noi consumatori, dar și de traficanți, creşte anual cu aproximativ 5%.

Aşa că au lansat la Sibiu o campanie de prevenire a fenomenului în rândul tinerilor.

Printre participanți s-a aflat și mama unei adolescente, care în urmă cu un an a început să consume substanțe interzise.

Mamă: „Copilul meu este dependent de amfetamină, sunt la capătul puterilor, am încercat tot, am mers la psihiatrie, am făcut tratamente, am chemat poliția. A fost un copil minunat, cu note foarte bune.”

Teo și Silviu sunt doi tineri care au reușit să câștige lupta cu dependența drogurilor. Teo povestește o întâmplare de când era sub influența substanțelor interzise.

Teo, fost consumator: „M-am trezit pe mijlocul trecerii de pietoni, prietenul meu m-a tras de haină înapoi, nu știu cum am trecut trecerea. M-am prăbușit la propriu, nu am mai putut continua. Și în timpul ăsta, prietenul meu era la fel pe jos, lumea se aglomera în jurul nostru, eu am început să vomit foarte tare."

Silviu a realizat că are nevoie de ajutor abia când a fost la un pas de moarte.

Silviu, fost consumator: „La 23 de ani am avut un accident rutier grav, în urma petreceri la 5 dimineața, aveam 100 la oră, volanul mi-a secționat femurul, cum am sărit șanțul respectiv, o fată a avut vreo două coaste rupte.”

Anul trecut, doar în Sibiu au fost găsite și scoase de pe piața ilegală peste 37 de kg de droguri.

Mihai Ion, șeful Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate IPJ Sibiu: „De regulă dacă este o rețea mai amplă, ne extindem foarte mult să identificăm consumatorii. Pe consumatori îi tratăm ca și victime ale dealerilor.”

În cabinetele terapeuților ajung tineri cu vârste din ce în ce mai fragede. Mulți dintre ei ajung după luni bune de consum, iar recuperarea este de durată.

Mihai Copăceanu, psiholog clinician: „Vorbim de un consum generalizat în școli, licee, în vacanțe, pe timpul nopții, inclusiv în zonele în care nu sunt foarte multe familii cu bani."

Comisar Mihaela Huzoaica, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității IPJ Sibiu: „Problema este una alarmantă, un rol important este să conștientizăm, în momentul în care se află în fața unei oferte de a consuma substanțe interzise.”

Valentin Tunner Turrach, ofițer de poliție Biroul Federal al Poliției Criminalistice din Viena:

„În Viena avem o măsură de combatere a consumului de droguri, Schutzone, unde polițiștii noștri previn consumul de droguri în anumite zone. Dacă sunt prinși odată sunt amendați cu 1000 de euro, la a doua abatere amenda ajunge la 4600 de euro.”

Campania "Dă vieții, fără droguri" va ajunge în mai multe școli din județ.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 20-01-2023 08:52