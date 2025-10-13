Pădurile României dispar, uscate, distruse și tăiate. Campania „Uscați de nepăsare” a ajuns pe masa lui Nicușor Dan

Stiri actuale
13-10-2025 | 20:34
Pădurile României dispar uscate de secetă, distruse de dăunători și tăiate de oameni. Este o realitate pe care trebuie să o vedem, să o înțelegem și să acționăm. Până nu e prea târziu.

autor
Alex Dima

„Uscați de nepăsare" este campania marca Știrile PRO TV, pe care o demarăm luni. Duminică seară, în emisiunea „România, te iubesc”, am vorbit pe larg, despre acest subiect. Și o să tot vorbim pentru că situația este extrem de gravă. O să le cerem autorităților, să își facă treaba. Deja, materialul difuzat duminică a ajuns pe masa, președintelui țării.

Corespondent Știrile PROTV: „O pădure întinsă pe 1900 de hectare este uscată în proporție de peste 80 %. Din păcate și arborii care mai sunt cât de cât verzi vor avea aceeași soartă acest copac de aici până mai acum ceva vreme era verde, dovada în frunze. Acum a murit, e o situație care ar trebui să ne dea fiori”.

Flavius Bălăcenoiu este cercetător în Institutul de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură-ICAS. Sunt luni bune de când analizează pădurile din sudul României. Ce a descoperit până acum îl sperie.

Flavius Bălăcenoiu, cercetător ICAS: „Undeva la 10 %, acum 2 ani. Și acum e...ar fi nedrept să zic sută la sută, pentru că mai sunt câțiva arbori, dar 95% vedem că sunt”.

În Brănești, nu departe de București, a fost o pădure de tei, dar acum nu mai este. Și stejarul moare, iar cauzele sunt multe. În primul rând, schimbările climei - avem temperaturi tot mai mari și ploi insuficiente. Arborii afectați de secetă sunt atacați de insecte.

Laura Bouriaud este cercetător și profesor universitar în silvicultură.

Laura Bouriaud, profesor universitar: „Din punctul nostru de vedere este absolut necesar să facem ceva. E deja prea târziu. Trebuia să facem ceva de acum 20 de ani”.

Grav este că despre acest dezastru autoritățile noastre știu prea bine, dar ani la rând n-au făcut nimic. Din biroul ministrului Mediului se văd arborii uscați din curtea Parlamentului. Îi vede și președintele Senatului.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Trebuie să schimbăm legislația pentru altfel nu putem să facem nimic”.

Autoritățile își justifică lipsa de acțiune prin lipsa legislației. Legi pe care fix ele ar trebui să le dea. Se mișcă mult prea lent în comparație cu ritmul în care natura se deteriorează. Și în curtea sediului central Romsilva, instituție care a dat milioane de lei prime pentu șefii care au trecut pe aici, arbori se usucă. Pare că nimeni nu-i vede. Robert Pache este inginer desemnat de Romsilva să vorbească pe acest subiect.

Robert Pache, inginer Romsilva: „Stăm bine, încercăm să ținem pasul cu toate provocările care vin”.

Nu stam bine. Codrii Vlasiei dispar. În 2070 situația ar putea să arate așa:

Laura Bouriaud, profesor universitar: „Bradu va pierde 80% din suprafață. Suprafață, deci există șansa ca în spațiu a patru-cinci decenii să vedem bradul aproape eliminat de pe suprafața ocupată în prezent”.

Fagul și stejarul vor avea aceeași soartă. Aceste date au ajuns și pe masa ministrului Mediului.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Situația este dramatică. Deci avem o situație absolut aberantă, care ne arată că, de fapt, modul în care noi ne raportăm la silvicultură astăzi. Nu mai este un mod care să poată să se facă față la schimbările care vin peste noi”.

La „România, te iubesc!” s-a vorbit despre acest dezastru, cu dovezi, cu păduri distruse. Una dintre ele este în Apuseni unde un focar de ipide scapăt de sub control a uscat peste o mie de hectare de pădure. Și parcurile Bucureștiului, una dintre cele mai poluate capitale din Europa, dispar. Asta în timp ce autoritățile sunt împietrite în nepăsare și incompetență.

Nicușor Dan, președintele României: „O să vedem care sunt măsurile, legislative, executive, financiare pe care trebuie să le luăm”.

România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”

Sursa: Pro TV

Etichete: padure, campanie, Romania te iubesc,

Dată publicare: 13-10-2025 20:34

