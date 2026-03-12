Tânărul, identificat drept Dmitri Mezenţev, a participat la o promoţie lansată în 2018 de lanţul Domino's Pizza care promitea certificate pentru pizza gratis timp de 100 de ani celor care îşi tatuau sigla companiei.

Mezenţev şi-a făcut tatuajul şi s-a bucurat, într-adevăr, de pizza gratis până în decembrie 2022, când Domino's a suspendat promoţia şi a sugerat participanţilor să îşi şteargă tatuajele.

Dar Mezenţev a intentat proces şi a solicitat continuarea livrărilor gratuite de pizza şi daune morale.

Cu toate acestea, instanţa a decis în favoarea companiei, constatând că aceasta are dreptul să modifice termenii promoţiei.

