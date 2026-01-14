Incident grav la un liceu din Botoșani. Tencuiala tavanului s-a prăbușit într-o clasă. Un elev a fost rănit la cap

14-01-2026 | 14:24
Un elev de liceu a fost rănit, după ce o bucată din tencuiala tavanului s-a desprins și a căzut peste catedră și peste băncile din primul rând.

Lorena Mihăilă,  Mariana Apostoaie

Incidentul grav s-a petrecut miercuri dimineață, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani.

S-a întâmplat înaintea orei 11, când elevii de clasa a zecea erau la ora de Fizică. Profesorul a scăpat neatins. Adolescentul a fost îngrijit de asistentul medical din școală, iar părinții l-au dus apoi la spital, pentru investigații. Medicii spun ca a suferit un traumatism la cap, dar e în stare stabilă. 

Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Botoşani, Bogdan Suruciuc, a spus că elevii au fost evacuaţi, continuându-şi cursurile într-o altă sală de clasă.

„În cursul orei 10:30, astăzi, la Colegiul Naţional 'Mihai Eminescu' Botoşani s-a semnalat o problemă la o clasă de-a X-a, unde bucăţi din tencuiala tavanului au căzut peste bănci şi au afectat un elev din clasa a X-a, care a suferit câteva contuzii la cap. A fost consultat de către medicul de la şcoală, ulterior părinţii au venit şi li s-a recomandat să consulte un alt medic de la un spital. Copilul nu prezenta nicio problemă. Era OK. Am sesizat autorităţile", a afirmat Suruciuc.

Potrivit Inspectoratului Școlar, în clasă erau în jur de 25 de copii. Sala a fost închisă după incident. În unitatea de învățământ s-au făcut lucrări de reabilitare energetică, până în decembrie trecut. Acum au deschis anchete atât Inspectoratul Școlar, cât și Primăria și Poliția.

Două echipaje de poliţie au ajuns la faţa locului pentru a face verificări în acest caz.

Sursa: Pro TV

