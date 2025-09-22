Căluții de mare, crabii și creveții revin în Marea Neagră. Câmpia subacvatică plantată acum 4 ani începe să dea roade

Iarba de mare măsoară între 25 și 50 de centimetri lungime, așa că există toate șansele ca scoicile și căluții de mare să se înmulțească aici.

Coloniile au avut de suferit din cauza lucrărilor de largire a plajelor. Odată ce vor repopula marea, vor atrage mai mulți pești.

Cât a costat proiectul

Iarba de mare crește în adâncuri în zona stațiunilor Eforie, Neptun, Venus, Cap Aurora și urmează să fie extinsă în Mamaia și în zona de sud Mangalia - 2 Mai. Suprafața totală va fi de peste 70 de hectare, iar valoarea totala a proiectului este de peste 830 de mii de euro din fonduri europene.

Nicolae Buzgaru, coordonator proiect Apele Române: Proiectul este într-un stadiu fizic de aproape 80% până în 2027 va fi terminat 100%, căluțul de mare a început să reapară, iar această specie prin sensibilitatea ei ne arată că ecosistemul este sănătos.

Iarba de mare fixează dioxidul de carbon. Pentru că mediul subacvatic s-a purificat în această zonă a atras specii care disparuseră în ultimii 10 ani: căluții de mare, crabii sau creveții.

Corespondent Știrile ProTV: Căluții de mare, scoicile și multe specii de pești au avut de suferit după lărgirea plajelor. Prin această grădină subacvatică, pe care o cultivă în adâncuri, biologii încearcă acum să readucă la viață ecosistemul de altădată.

Iarba de mare poate găzdui peste o sută de specii de nevertebrate marine care atrag nenumărați pești.

