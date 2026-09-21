El povestește că l-a cunoscut pe Georgescu în 2021, „printr-o conjunctură întâmplătoare”. „Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu”, mai spune Răzvan Leu, adăugând că a formulat plângerea penală în ianuarie 2024, potrivit News.ro.

„Sunt Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, asociat la unul dintre cele mai bune restaurante din Buzău, Dacia Romanian Dining, restaurant de tip fine dining. Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT. Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat”, afirmă Leu, într-o declarație de presă.

El precizează că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o „conjunctură întâmplătoare”.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”

„Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiții în afaceri. Împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri, pe care presa i-a menționat deja”, afirmă Leu.

Omul de afaceri precizează că suma de 1.100.000 euro, depusă de el drept garanție, nu i-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu l-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să aibă răbdare.

„Mai mult, mi-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care dovedeau că plata este pe cale să fie făcută. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa. Totul părea să aibă sens și logică, iar acesta avea un plan politic de anvergură. Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu. Am încredere că DIICOT va face lumină în cazul Călin Georgescu și sper, de asemenea, ca eu și familia mea să ne recuperăm banii depuși drept garanție pentru împrumutul extern facilitat de Călin Georgescu și complicii săi. Respect prezumția de nevinovăție a tuturor persoanelor implicate și nu voi face comentarii cu privire la probe, pentru a nu afecta ancheta”, mai declară Răzvan Leu.

Călin Georgescu, dus la sediul DIICOT

Fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni dimineață, la locuința sa și în alte patru imobile având loc percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Perchezițiile se desfășoară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Înainte de ora 14.00, Ionel Rusen a fost adus la DIICOT pentru audieri. Înainte de ora 15.00, după aproape nouă ore de audieri, Georgescu a plecat, alături de procurori, de la locuința sa, ajungând în jurul orei 15.10 la sediul DIICOT, unde era așteptat de zeci de susținători. El nu a făcut declarații înainte să intre în clădire.