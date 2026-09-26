La Iași, oamenii de știință au pregătit o mulțime de surprize pentru copii. Experimentele chimice și demonstrațiile cu roboți i-au ținut pe cei mici cu sufletul la gură.

Universitatea Tehnică a expus cele mai interesante creații, însă atracția principală au fost doi câini-roboți.

Alexandru stan, student: "Avem doi roboți tip canin pe patru picioare și folosesc diverse comenzi pentru a-i face să sară să danseze să salute lumea. Cât costă un astfel de câine? Sunt destul de scumpi."

Nu departe, în Grădina Palas, s-a strâns puhoi de lume la standurile Universității Alexandru Ioan Cuza.

Un profesor român, venit tocmai din Japonia, a făcut un experiment împreună cu cei mici.

Fată: ”Noi am venit ca să vedem cum sunt experimentele de aici. Mi s-a părut foarte interesant”.

Profesor: "în Japonia lucrăm pe dispozitive foarte foarte mici, chiar mai mici decât un virus. E un mecanism foarte simplu, pe care l-ar putea înțelege și copiii mici"

Ionuţ Topală, decan facultatea de fizica UAIC: "Avem practic în mijlocul publicului cercetătorii oamenii care zilnic își studiază, dar ne unește un singur lucru facem asta pentru a cunoaște lucruri și pentru a transforma cunoașterea asta în produse de la telefonul mobil la frigider la mașini inteligente, sateliți"

Evenimente similare cu cel de la Iași au loc în peste 40 de țări.