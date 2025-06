Burduja, reacţie la mesajele privind facturile la energie: Populiştii toxici vă pot minţi că energia ar trebui să fie gratis

Ministrul menţionează că pot exista creşteri ale preţului din facturi, în funcţie de consum, furnizor, evoluţia cererii şi ofertei, pentru că aşa funcţionează o piaţă, pentru orice produs sau serviciu. Despre criticile primite privind „băieţii deştepţi din energie”, Burduja spune că în ultimii doi ani de zile, ANRE, o instituţie sub autoritatea Parlamentului, nu a ministerului, a aplicat amenzi record, de zeci de milioane de euro şi sancţionează abuzurile, acolo unde ele există.

”Mulţumesc pentru toate mesajele trimise legate de facturile la energia electrică. Dezbaterea şi transparenţa sunt întotdeauna bune într-o democraţie, important este să comunicăm. Este o chestiune de bun simţ. Urmează un mesaj mai lung, dar foarte important. Vă rog să îl citiţi până la capăt. Clar şi răspicat: nu un ministru stabileşte preţul energiei, ci piaţa, adică cererea vs. oferta. Ca să avem facturi mai mici, ceea ce ne dorim cu toţii, trebuie să creştem producţia (oferta) de energie electrică prin investiţii”, a scris ministrul Energiei într-o postare pe Facebook. Sebastian

Burduja arată că în mandatul său, în 2024, s-au pus în funcţiune 1251MW noi, cât în opt ani anteriori la un loc.

”Anul acesta, estimăm încă 2500MW, probabil cel mai bun an postdecembrist. Am reluat inclusiv investiţiile în hidrocentralele blocate de decenii, cu toată opoziţia din partea a 2-3 asociaţii de mediu, pentru un posibil aport de încă 700MW. Mai mult, între 2009-2022, România a închis peste 7000MW producţie de energie în bandă (cărbune şi gaz). Pe mandatul meu, în aceşti doi ani, NU am închis niciun grup energetic”, declară Burduja.

Ministrul mai spune că, după începerea războiului din Ucraina, preţul energiei electrice şi preţul gazului au înregistrat creşteri masive în toată Europa iar Ucraina, dintr-un net exportator de energie ieftină, a devenit importator, iar întreaga Europă de Est a înregistrat un deficit de energie disponibilă.

”Ofertă mai mică, preţuri mai mari. Lipsa interconexiunilor din Europa Centrală (Austria, Slovacia etc.) agravrează problema, pentru că energia ieftină produsă în Vestul Europei (Franţa, Belgia etc.) nu poate fizic să ajungă până la noi. Mă lupt la Bruxelles de un an de zile pentru acest subiect, alături de miniştrii energiei din Grecia, Bulgaria şi alţii, iar rezultatul este că interconexiunile au devenit prioritate zero pentru actuala Comisie. Şi se vor face”, subliniază ministrul.

El mai afirmă că în ultimii trei ani, facturile au fost plafonate, iar România a avut al cincilea cel mai mic preţ la energie electrică din UE. ”Plafoanele de preţ au rămas neschimbate, deşi inflaţia a crescut semnificativ în această perioadă, la fel şi salariul minim. Ne place sau nu, aceasta este realitatea”, mai declară Burduja.

” V-am întrebat de dimineaţă cât plătiţi factura la curent în medie. Acum vă prezint datele la nivelul ţării. Din 8,7 milioane de locuri de consum casnic, peste 4 milioane, adică 46% din total, consumă în medie 46 kWh pe lună şi plătesc la preţul plafonat 32 lei. Adică aproximativ 1 leu pe zi. E mult? E puţin? Judecaţi dumneavoastră. Alte 3,2 milioane, reprezentând 37% din total, consumă în medie 147 kWh pe lună, iar la preţul actual plafonat (0,80 lei/kWh) factura este 118 lei. Restul de 17%, aproximativ 1,45 milioane locuri de consum, au un consum mediu lunar mai mare de 255 kWh, unde preţul final facturat nu poate depăşi 1,3 lei/kWh. Pentru aceştia, după 1 iulie, facturile ar putea chiar să scadă cu 20%, existând oferte acum în piaţă în jur de 1 leu/kWh”, explică ministrul Energiei.

Potrivit lui Burduja, după 1 iulie, toţi consumatorii vulnerabili vor beneficia de un sprijin lunar din partea statului pentru reducerea facturilor la energie electrică.

”Este normal ca sprijinul statului să meargă către cei care nu îşi permit plata acestor facturi, aşa cum se întâmplă în majoritatea statelor europene. Iar ceea ce poate face fiecare dintre dumneavoastră este să vă alegeţi furnizorul cu oferta cea mai bună. Se face online, rapid şi simplu. Analizăm şi alte opţiuni pentru reducerea preţului la energie electrică, iar acestea vor fi parte din programul de guvernare”, menţionează Sebastian Burduja.

”Dragi români, populiştii toxici vă pot minţi că energia ar trebui să fie gratis sau că plătim cea mai scumpă energie din UE sau că urmează apocalipsa energetică după 1 iulie. Datoria mea ca ministru este să spun adevărul. Pot exista creşteri ale preţului din facturi, în funcţie de consum, furnizor, evoluţia cererii şi ofertei. Aşa funcţionează o piaţă, pentru orice produs sau serviciu. Am explicat mai sus, pe înţelesul tuturor, cauzele pentru energia României de astăzi şi soluţiile pentru cea de mâine. Există o singură cale pentru facturi mai mici: investiţii, investiţii, investiţii. Şi asta facem, cu peste 14 miliarde EUR fonduri europene atrase în sectorul energetic românesc în aceşti doi ani, mai mult decât oricând după 1989. E adevărat că aceste proiecte nu se pot finaliza de pe o zi pe alta sau de pe un an pe altul. În câţiva ani, efectele se vor vedea în facturi mai mici pentru români şi companiile româneşti”, arată Burduja.

El comentează şi ”soluţia importului de gaz rusesc, pe care o promovează unii idioţi utili”, arătând că acest gaz nu este ieftin.

”Este cel mai scump, pentru că cine intră în ghearele şantajului energetic rusesc plăteşte cu libertatea. Iar libertarea şi securitatea energetică nu au preţ”, explică Burduja.

Ministrul Energiei vorbeşte şi despre „băieţii deştepţi din energie”.

”În ultimii doi ani de zile, ANRE (instituţie sub autoritatea Parlamentului, nu a ministerului) a aplicat amenzi record, de zeci de milioane de euro. ANRE supraveghează piaţa şi sancţionează abuzurile, acolo unde ele există”, spune Burduja.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: