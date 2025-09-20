Buletinele electronice, misiune imposibilă pentru Guvern. Câte cărți de identitate trebuie emise până la finalul PNRR

Stiri actuale
20-09-2025 | 17:29
Sedinta a Guvernului Bolojan
Guvernul României

Guvernul vrea să reducă la doar 3,5 milioane numărul românilor care vor beneficia de buletine electronice până în iulie 2026, asta în condițiile în care până acum au fost emise sub jumătate de milion.

autor
Adrian Popovici

Guvernul Bolojan vrea să modifice țintele propuse de cabinetele anterioare pentru implementarea buletinelor electronice. Astfel, pentru a se încadra în condițiile stabilite prin PNRR, executivul vrea să reducă numărul celor care ar urma să primească noile cărți de identitate în mod gratuit.

Termenul limită până la care România primește finanțare prin PNRR pentru acest proiect este de 30 iunie 2026, iar Guvernul recunoaște că fără mobilizarea și „un efort susținut și coordonat al tuturor instituțiilor implicate, în interesul cetățenilor și al modernizării administrației publice și în deplină cunoaștere și asumare a obligațiilor pe care Statul român le-a angajat” nu va putea ajunge la ținta stabilită.

În acest context, după cum arată un memorandum recent ajuns pe masa Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne speră să ajungă la situația în care va emite 307.655 de buletine electronice în fiecare lună până pe 30 iunie 2026. Astfa înseamnă, după estimările instituției, că serviciile de evidență a populației din țară ar trebui să preia 15.382 cereri zilnic pentru emiterea noilor documente astfel încât să se încadreze în noile ținte.

România riscă o sancțiuni financiare de 264 de milioane de euro

Obligațiile asumate de guvernele anterioare și care acum ar putea fi reduse de cabinetul Bolojan vin la pachet cu o serie de sancțiuni în caz că nu sunt îndeplinite. Mai exact, dat fiind faptul că sunt finanțate prin PNRR, implementarea sistemelor necesare pentru buletinele electronice, precum și distribuirea lor, România riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene în cazul în care nu-și respectă obligațiile.

Citește și
politie, suceava,
Sumele plătite de ruși și ucraineni să obțină buletine de România. Cum funcționa rețeaua de la Evidența Populației

Mai exact, după cum arată memerandumul, sancțiunile financiare pe care România le riscă pot ajunge la 264 milioane de euro.

De asemenea, guvernanții mai adaugă în document că eșecul proiectului buletinelor economice ar putea aduce „un deficit de imagine” pentru România, limitarea integrării în infrastructura digitală europeană, precum și „scăderea semnificativă a încrederii cetățenilor în administrația publică”.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: guvern, buletin,

Dată publicare: 20-09-2025 17:29

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
Stiri actuale
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

Guvernul și-a propus ca 3,5 milioane de români să primească buletine electronice, asta deși inițial ținta era de 5 milioane. Termenul limită pentru acest proiect finanțat prin PNRR fiind luna iunie 2026.

Sumele plătite de ruși și ucraineni să obțină buletine de România. Cum funcționa rețeaua de la Evidența Populației
Stiri Justitie
Sumele plătite de ruși și ucraineni să obțină buletine de România. Cum funcționa rețeaua de la Evidența Populației

Două angajate ale Serviciului de Evidență a Populației Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, au fost reținute, în dosarul actelor de identitate românești obținute ilegal, iar alte două au fost puse sub control judiciar.

Recomandări
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament
Stiri Politice
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde.

Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
Stiri externe
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat, vineri, spațiul aerian al Estoniei. S-au întors la bază abia după ce au intervenit avioane de luptă italiene, finlandeze și suedeze.

România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen
Stiri actuale
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen

Statul român a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Țările de Jos, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Septembrie 2025

02:04:14

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28