Pajiștile din golul alpin, pline de bujori de munte, s-au colorat în roz și oferă, timp de câteva săptămâni, imagini superbe. Turiștii trebuie să știe însă că nu au voie să rupă florile, pentru că sunt ocrotite de lege.

Acesta e doar unul dintre grupurile care au străbătut Ciucașul, ca să admire rododendronul, o plantă alpină cunoscută popular ca bujor de munte.

Stâncile și crestele abrupte creează un contrast superb cu florile roz.

Cum apar florile

Bujorul de munte crește numai la altitudine, se dezvoltă lent și nu poate fi ținut în ghiveci. Zadarnic încearcă unii certați cu legea să smulgă o rădăcină pentru acasă.

Dănuț Chira, cercetător științific ICAS Brașov: „Din păcate, pentru că muntele are doar câteva luni de vegetație, creșterea e mică în fiecare an. Habitatul este protejat pentru că a fost agresat de-a lungul timpului de către om și pentru că are un rol ecologic deosebit.”

Gabriel Arion, salvator montan Poiana Brașov: „Sunt destul de multe persoane care merg să fotografieze rododendronul, din ce în ce mai multe, mai ales cu accesul mai facil acum. E de fapt un spectacol al naturii...”

Amenda pentru distrugerea acestei plante este cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei, iar rangerii din ariile protejate și cei de la Garda de Mediu au această atribuție. Jandarmii patrulează pe munte pentru a-i intimida pe cei care vandalizează astfel de ecosisteme.

Luiza Dănilă, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Brașov: „Misiunile noastre sunt, în general, de a preveni orice faptă care ar putea să aducă în vreun fel atingere mediului și traseelor. Concret, ar trebui să nu rupă, să nu smulgă, să nu scoată rădăcini.”

Pajiștile vor rămâne roz doar până la jumătatea lunii iulie, apoi rhododendronul dispare până anul viitor.