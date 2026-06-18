Decizia vine chiar la începutul perioadei de vârf a sezonului turistic de vară, când consumul local de apă crește masiv și devine nesustenabil. Deși statutul de „stare de urgență” are în principal un rol administrativ, efectele sale sunt extrem de practice, potrivit Greek Reporter.

Acesta le oferă autorităților locale posibilitatea legală de a evita procedurile publice obișnuite, care necesită mult timp, pentru a accelera implementarea proiectelor esențiale de gestionare a apei. Astfel, municipalitățile pot închiria rapid unități mobile de desalinizare și pot interveni imediat pentru a face față sezonului secetos.

Criza apei în Marea Egee

Criza este departe de a fi un caz izolat. În ultimul an, o serie de situații de urgență legate de apă au afectat unele dintre cele mai importante destinații turistice ale Greciei. În Marea Ionică, insula Corfu a necesitat intervenții speciale, iar o listă tot mai lungă de insule emblematice din Marea Egee, printre care Karpathos, Leros, Patmos, Astypalea, Symi și chiar insula Aegina din Golful Saronic, se confruntă cu probleme grave privind aprovizionarea cu apă.

Mai mult, chiar și principalele rezervoare care alimentează regiunea Atenei au înregistrat scăderi istorice ale nivelului apei, ceea ce a stârnit îngrijorări la nivel național.

Turismul epuizează resursele de apă ale insulelor

Turismul este principalul motor al economiei Greciei, însă impactul său asupra consumului de apă este uriaș. Insule cu doar câteva mii de locuitori permanenți ajung să găzduiască zeci de mii de turiști în perioada iunie–septembrie.

Un turist consumă, în medie, de până la patru ori mai multă apă pe zi decât un localnic, din cauza facilităților de lux precum piscinele, schimbarea zilnică a lenjeriei, întreținerea spațiilor verzi ale hotelurilor și consumul ridicat din restaurante. Această creștere concentrată a cererii apare exact în perioada în care resursele naturale de apă sunt la cel mai scăzut nivel.

În condițiile în care modelele climatice prognozează veri tot mai fierbinți și mai secetoase, dependența Greciei de soluțiile temporare de desalinizare evidențiază o problemă structurală mai amplă. Pentru insulele Alonissos și Tinos, depășirea crizei apei va necesita un echilibru delicat între protejarea celei mai fragile resurse naturale și susținerea industriei turistice, esențială pentru economia locală.