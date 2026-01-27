Suma ar urma să provină din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), fonduri de coeziune, programul SAFE şi bani destinaţi agriculturii.

Bugetul este construit pe scenarii clare

Ministrul Investiţiilor şi Proictelor Europene a fost întrebat, luni seară, despre impactul pe care lipsa reformei administraţiei îl are asupra demersurilor privind adoptarea legii bugetului de stat.

„Suntem în plin grafic. Nu este ca şi cum am aştepta acum pachetul ca să facem bugetul, lucrurile merg în paralel. În mod evident, Ministerul de Finanţe lucrează pe scenarii, dar scenariul de bază pe care lucrăm acum este cel legat de faptul că pachetul va fi adoptat, ca să fie foarte clar. Dar calendarul de adoptare a bugetului sunt convins că îl va comunica în detaliu domnul ministru (al Finanţelor – n.r.) Alexandru Nazare”, a răspuns Dragoş Pîslaru la TVR Info, scrie News.ro.

Granturile reprezintă partea cea mai mare

În ceea ce priveşte fondurile europene pe care bugetul pentru acest an se va baza, ministrul a explicat că este vorba despre 20 de miliarde de euro din PNRR, fonduri de coeziune, fonduri prin programul SAFE pentru consolidarea puterii militare sau de bani destinaţi agriculturii.

„Ambiţia în anul 2026 este să ajungem la o sumă care per total este de 20 de miliarde de euro, din care agricultura şi cu SAFE-ul vor avea vreo 5 şi restul, 15, sunt PNRR - 10 (miliarde de euro – n.r.), coeziune - 5”, a explicat ministrul, subliniind că mare parte din aceşti bani sunt granturi.

