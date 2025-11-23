Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, despre numirea în minister a cumnatei lui Drulă: ”Resping orice insinuări”

23-11-2025 | 18:32
Alina Girbea
Facebook/Dragos Pislaru

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, respinge ”insinuările” legate de numirea ca secretar de stat a Alinei Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă. 

Cristian Matei

El susține că, la negocierile din coaliţie, postul a revenit USR, iar partidul a decis nominalizarea acesteia, exclusiv pe baza CV-ului.

”Într-un guvern de coaliţie, partidele îşi distribuie funcţiile care sunt ocupate prin numiri politice. Aşa se întâmplă în fiecare ţară democratică. Ca urmare a negocierilor din coaliţia de guvernare, la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene trebuia retras un secretar de stat de la PSD şi înlocuit cu un secretar de stat din partea USR. Am fost informat că decizia USR este să o nominalizeze pe Alina Gîrbea pe această poziţie şi recunosc că m-am bucurat.

O cunosc pe Alina de câţiva ani buni şi ştiu că are studii de top la Bruxelles şi Paris. Are o experienţă profesională de 15 ani în domeniul afacerilor europene, în poziţii relevante în cadrul Parlamentului European şi Comisiei Europene. Vorbeşte fluent engleză şi franceză. Are un CV ireproşabil şi am convingerea că venirea ei la minister este un beneficiu pentru echipă şi va reprezenta un beneficiu pentru România”, a scris, Pîslaru pe Facebook.

El face şi câteva precizări despre ultima conferinţă de presă, în care, întrebat despre numirea cumnatei lui Cătălin Drulă la minister, a avut o ieşire nepotrivită.

catalij drula
Cătălin Drulă: „Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu. Circulă niște porecle”

”La conferinţa de presă de joi privind transparentizarea în premieră a proiectelor PNRR, am fost surprins să văd deturnarea întrebărilor către o potenţială legătură de rudenie a doamnei Gîrbea cu un lider politic din USR. Am răspuns atunci şi reiterez acum: nu este treaba mea ca ministru să fac dosar sau analiză privind viaţa personală a colegilor din minister. Văzând scandalul ulterior, recunosc că sunt revoltat atât de suspiciunea că numirea sa se bazează pe altceva decât pe calitatea sa profesională, cât şi mai ales de teoria conspiraţiei cu legătura cu alegerile pe Bucureşti. Resping direct orice fel de astfel de insinuări”, a mai tramsmis ministrul.

Acesta susţine că înţelege foarte bine interesul public faţă de aceste subiecte şi crede că transparenţa este esenţială pentru a evita confuziile şi a menţine încrederea în instituţiile statului.

”Mandatul meu este acela de a conduce Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu profesionalism, predictibilitate şi integritate – indiferent de deciziile politice care ţin de arhitectura unei coaliţii de guvernare. Şi da, aş prefera ca subiectele săptămânii trecute să fi fost succesul reaşezării finale a PNRR pe un traiect profesionist, transparentizarea sa prin tabloul de bord făcut public şi reuniunea ministerială pe tema Politicii de Coeziune, fără precedent din 2019 încoace la acest nivel şi anvergură. Nu atacul îndreptat către o colegă cu un CV impecabil, care, vezi Doamne, ar trebui să aibă pe cineva în spate pentru a fi numită secretar de stat”, a mai transmis Pîslaru.

Acesta afirmă că Alina Gîrbea are susţinerea sa, aşa cum o au şi ceilalţi secretari de stat din MIPE.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a fost întrebat, joi, la Guvern, dacă ştie faptul că Alina Roxana Gîrbea, noul său secretar de stat, este cumnata lui Cătălin Drulă.

”Nu este rolul meu să fac astfel de analize, este o decizie...Şi dumneavoastră cred că aţi fost la o anumită şcoală sau un liceu sau o grădiniţă şi cu toate astea nu cred neapărat că ştiţi ce au făcut după aceea, după 20 de ani, 30 de ani, colegii dumneavoastră de grădiniţă, şcoală şi liceu. Poate aveţi relaţii mai apropiate cu colegii dumneavoastră decât am avut eu. Dar una peste alta, eu am un rol instituţional de coordonare a instituţiei, eu am primit-o în dimineaţa aceasta pe doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare, sunt convins că vom avea o colaborare profesionistă, nu este rolul meu să fac investigaţii cu privire la orice aspecte legate de viaţa dumneaei personală. Vă asigur că, instituţional, doamna Gîrbea întruneşte toate condiţiile, având în vedere CV-ul dumneaei şi capacitatea sa profesională de a reprezenta cu brio portofoliul de demnitari, de secretari de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, a răspuns Dragoş Pîslaru, potrivit News.ro.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre angajarea cumnatei lui Cătălin Drulă în Ministerul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, că este propunerea USR şi a fost verificată, are un parcurs profesional care arată bine, dar ei nu fac dosare de cadre sau de rudenie.

”Din punctul ăsta de vedere, cred că Guvernul a făcut ceea ce trebuie”, a afirmat Bolojan.

Descoperire macabră în toaleta unui tren de pe ruta Iași-București. Poliția a deschis o anchetă

Sursa: News.ro

Dată publicare: 23-11-2025 18:25

Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

