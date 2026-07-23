Guvernul a aprobat joi normele de aplicare care stabilesc condițiile în care va fi acordat sprijinul financiar, celor care se angajează cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.

Tinerii cu între 16 și 30 de ani care nu au un loc de muncă, nu studiază și nici nu urmează vreun curs de formare profesională vor putea să primească bani în plus, față de salariu, dacă se angajează.

Corespondent PRO TV: „Vorbim despre o primă de stabilitate scutită de taxe și acordată la primul loc de muncă, în valoare de 1.000 de lei pe lună în primul an de angajare. În al doilea an, prima crește la 1.250 de lei pe lună. Așadar, vorbim despre doi ani în care tinerii trebuie să rămână angajați. Iar potențiali beneficiari ar fi destui, pentru că țara noastră are de mai mulți ani cea mai mare rată din Uniunea Europeană de tineri fără ocupație”.

Potrivit Eurostat, 19% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din România nu au un loc de muncă și nici nu urmează o formă de învățământ sau de pregătire profesională. Procentul este de aproape două ori mai mare decât media Uniunii.

Tânără: „După părerea mea, este un program fiabil, pentru care o să încurajeze tinerii să lucreze și să se angajeze în primul lor job. Sunt în căutarea unui job însă din păcate, nu mi-am găsit încă, sper că până în toamnă o să îmi găsesc ceva potrivit”.

Programul se adresează celor din categoria NEET - adică cei care nu lucrează, nu sunt înscriși într-o formă de învățământ și nu participă la cursuri de formare profesională. În același timp, noile reguli extind măsurile de sprijin și pentru șomerii cu vârste de până la 50 de ani.

Bărbat: „Cred că dacă pot să muncească în continuare și sunt sănătoși, cred că e benefic, aduce un avantaj”.

Dan Petre, sociolog: „În România există o relație inversă între numărul de angajați și numărul de pensionari. Această situație se accentuează, ceea ce este posibil să conducă într-un timp relativ scurt la o situație nesustenabilă, pentru că avem din ce în ce mai puțini angajați și din ce în ce mai mulți pensionari”.

Măsurile de sprijin au fost anunțate de Guvern în februarie, iar acum au fost aprobate normele de aplicare. Acestea stabilesc procedurile prin care agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor acorda sprijinul și prevăd digitalizarea întregului proces, astfel încât cererile și documentele să poată fi transmise online.