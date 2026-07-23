L-a șicanat în trafic și i-a frânat în față, până când impactul nu a mai putut fi evitat.

Incidentul s-a petrecut pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei. Cele două mașini circulau în aceeași direcție, când unul dintre șoferi a început să facă manevre riscante și chiar să frâneze nejustificat. Nu știa că era filmat de o cameră de bord.

Șofer: „L-am claxonat preventiv, el s-a ofensat și a considerat că trebuie să frâneze în fața mea, să mă șicaneze. Atunci, eu am virat stânga pentru a-l evita. Dânsul a continuat să mă șicaneze. Eu am încercat să îl evit, dar nu s-a putut. Într-un final s-a creat un incident.”

Incidentul a fost raportat la Brigada Poliției Rutiere, iar șoferul supus șicanelor le-a dat agenților și imaginile surprinse de camera sa de bord. Cel care a făcut manevre în trafic a refuzat să comenteze situația.

Corespondent Știrile PRO TV: „Șoferul vinovat de producerea incidentului a ajuns la Biroul Accidente Ușoare înainte să expire termenul limită de 24 de ore. Iar pentru conducere agresivă, agenții de poliție i-au suspendat dreptul de a conduce vreme de 60 de zile. În plus, l-au amendat cu 1.300 de lei.”

În București, în primele șase luni ale acestui an, Brigada Rutieră a suspendat peste 100 de permise pentru conducere agresivă. Asta după ce, anul trecut, în aceleași condiții, alți aproape 300 de șoferi au rămas pietoni.

Tot anul acesta a ajuns după gratii, pentru cinci ani, un individ din București care a provocat în 2021 un accident teribil, soldat cu rănirea unei femei. Manevrele agresive făcute de acesta în Pasajul Sudului au fost catalogate de judecători drept tentativă de omor.