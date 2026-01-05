Boboteaza, sărbătorită în avans pe malul Dunării, la Hârșova. Cine a prins crucile aruncate în apă de ÎPS Teodosie

05-01-2026 | 20:04
Sărbătoarea Bobotezei a început mai devreme, la malul mării, unde, potrivit tradiției, a fost binecuvântată apa, care va fi îmbuteliată.

Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie a trecut pe la cele 25 de butoaie cu agheazmă, apoi a mers la Hârșova și a aruncat mai multe cruci în Dunăre. Pentru cele trei cruci aruncate în Dunăre de arhiepiscopul Tomisului au concurat cinci tineri.

Cum apa este extrem de rece, trei dintre temerari au renunțat după câteva secunde, chiar dacă se spune că cel care aduce crucea la mal o să fie ocrotit și binecuvântat tot anul. Ceilalți doi nu s-au lăsat.

Andrei Nițu, competitor: „Am reușit să prind crucea asta, doar că mă pierdusem și nu știam unde să caut crucea, iar din cauza temperaturii m-a luat puțin amețeala în apă”.

Peste 1.000 de credincioși s-au adunat pe malul fluviului pentru acest moment simbolic.

Cu câteva ore înainte, la Constanța, arhiepiscopul Tomisului a sfințit zeci de butoaie cu agheazmă. Peste 300.000 de sticle vor fi umplute până mâine.

Corespondent Știrile ProTV: „Zeci de voluntari lucrează fără oprire și umplu sticlele cu agheazmă mare încă de dimineață, pentru ca totul să fie gata la timp. Mii de credincioși sunt așteptați mâine la slujba Botezului Domnului”.

Enoriașă: „De plăcere vin, e al unsprezecelea an, n-am numărat, am făcut și mai fac”.

La eveniment sunt așteptați peste 15.000 de localnici, dar și turiști. Unii au venit de astăzi să ia agheazmă. Slujba va începe dimineață, la Catedrala Arhiepiscopală, după care este programată o procesiune până în Portul Turistic Tomis.

Comandament de iarnă convocat la MAI. Guvernul a stabilit măsurile pentru gestionarea vremii severe

Suntem în ajun de Bobotează, și în toate bisericile din țară s-au făcut pregătiri.

Sărbătorile de iarnă se încheie, în calendarul creştin-ortodox, cu praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), prilej care, în satele bănăţene, este marcat de ritualuri religioase şi tradiţii populare ce îmbină sacralitatea cu obiceiurile comunităţii.

