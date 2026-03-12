Documentul a fost semnat în ziua în care liderul ucrainean efectuează o vizită oficială în România.

"În vederea dezvoltării înţelegerii reciproce, respectului reciproc şi cooperării în relaţiile ucraineano-române, încurajând dialogul intercultural, având în vedere conservarea identităţii şi dezvoltând identitatea lingvistică şi culturală a cetăţenilor ucraineni, decretez: Se instituie Ziua Limbii Române în Ucraina, care va fi sărbătorită anual la 31 august", se arată în decretul semnat de Zelenski, potrivit Agerpres.

Decretul intră în vigoare de la data publicării sale - 12 martie 2026.