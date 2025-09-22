Biserica Ortodoxă are un nou sfânt. Povestea cuviosului Gherasim Iscu, ultimul stareț al mănăstirii Tismana

Ultimul stareț al mănăstirii Tismana, Gherasim Iscu, a fost canonizat ieri și a devenit astfel sfânt al Bisericii Ortodoxe Române.

Va fi prăznuit de Crăciun, pe 25 decembrie. La slujba de sfințire au venit credincioși din toată țara, pentru că un astfel de eveniment are o deosebită încărcătură spirituală.

Oamenii veniți la slujba de canonizare au putut să se închine la moaștele Sfântului Nicodim, ctitorul mănăstirii Tismana. Osemintele sfântului Gherasim nu au fost descoperite deocamdată. Și-a găsit sfârșitul în temnițele comuniste, în 1951, iar trupul său a fost dus, cel mai probabil, la o groapă comună de lângă penitenciarul Târgu Ocna.

Enoriașă: „Să ne rugăm pentru sănătate. E o zi unică pentru noi, că nu am fost niciodată și chiar ne doream din tot sufletul să ajungem.”

Enoriașă: „Frumos, foarte frumos. Ne bucurăm că avem ocazia să venim la mănăstire.”

La ceremonie au venit și tineri.

Tânăr: „Am venit pentru că am vrut să văd experiența. Mi se pare ok, oameni prietenoși.”

Fostul stareț Gherasim Iscu a condus mănăstirea Tismana până a fost arestat de comuniști. Apoi, lăcașul a devenit unul de maici. La închisoarea Târgu Ocna, l-a întâlnit pe unul dintre torționarii săi, care i s-a spovedit. Ambii au murit în noaptea de 25 spre 26 decembrie, de tuberculoză. Starețul avea 39 de ani.

Marius Răsceanu, consilier eparhial la Mitropolia Olteniei: „Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim Iscu nu a trăit foarte mult. El l-a mărturisit pe Cristos, a primit moartea unui mărturisitor pentru credință, pentru adevăr, într-o perioadă destul de tulbure pentru țara noastră.”

Anul acesta, când Patriarhia sărbătorește 100 de ani de la înființare, Biserica Ortodoxă Română a canonizat 16 sfinți.

