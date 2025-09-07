Primul „sfânt 2.0” la Vatican. Un adolescent, decedat în 2006, pasionat de internet, a fost canonizat

07-09-2025 | 14:45
Carlo Acutis
Getty

Carlo Acutis, un adolescent italian pasionat de internet, decedat în 2006, a fost canonizat duminică la Vatican de către Papa Leon XIV, în prezenţa a zeci de mii de credincioşi. El este primul sfânt al Bisericii Catolice care a trăit în secolul XXI.

Cel puţin 50.000 de persoane, potrivit jandarmeriei Vaticanului, dintre care mulţi tineri care fluturau steagurile ţărilor lor sau fotografii ale adolescentului îmbrăcat în tricou roşu, s-au adunat în piaţă.

În timpul unei liturghii solemne, papa Leon a rostit formula de sanctificare în latină, în prezenţa familiei lui Carlo, inclusiv a mamei şi a fratelui său, care au fost întâmpinaţi cu aplauze.

Un „sfânt 2.0” iubit de tineri

Canonizarea lui Carlo Acutis, răpus la vârsta de 15 ani de o leucemie fulgerătoare, era iniţial prevăzută pentru 27 aprilie, dar a fost amânată din cauza decesului papei Francisc.

Supranumit „cyber-apostolul” sau „geekul lui Dumnezeu” pentru talentele sale în informatică, pe care le folosea pentru a vorbi despre Hristos, acest „sfânt 2.0” născut la Londra în 1991 într-o familie puţin practicantă era animat de o credinţă precoce şi arzătoare, până la punctul de a merge la slujbă în fiecare zi.

Citește și
Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea, avertisment legat de AI: Demnitatea fiinţei umane riscă să fie înlocuită de automatisme şi simulări

„Carlo Acutis a fost un exemplu pentru mine, deoarece a ştiut să îmbine viaţa de zi cu zi - şcoala, fotbalul şi pasiunea pentru informatică - cu o credinţă de neclintit”, a declarat pentru AFP Filippo Bellaviti, în vârstă de 17 ani, originar din Vignate, lângă Milano (nord), venit cu un grup pentru această zi.

„Avea doar 15 ani când a murit şi a realizat atât de multe lucruri. Acest lucru demonstrează că, chiar şi la o vârstă fragedă, putem face multe şi putem avea un impact asupra lumii”, a adăugat Eleanor Hauser, o adolescentă americană de aceeaşi vârstă, originară din Carolina de Nord.

În cadrul acestei ceremonii, Leon al XIV-lea l-a canonizat şi pe un alt tânăr italian, studentul laic Pier Giorgio Frassati (1901-1925), un pasionat alpinist renumit pentru angajamentul său social şi spiritual.

El a salutat în aceste două parcursuri „o invitaţie adresată tuturor, în special tinerilor, de a nu irosi viaţa, ci de a o orienta spre înălţare şi de a o transforma într-o capodoperă”.

Chiar şi atunci când boala i-a lovit şi le-a curmat vieţile tinere, aceasta nu i-a oprit şi nu i-a împiedicat să iubească, să se ofere lui Dumnezeu”, a declarat în omilia sa.

Viața și miracolele lui Carlo Acutis

Vaticanul i-a recunoscut lui Carlo Acutis, beatificat în 2020 de Papa Francisc, două minuni postume: vindecarea unui copil brazilian care suferea de o malformaţie rară a pancreasului, apoi a unei studente costaricane grav rănite într-un accident.

Viaţa şi miracolele sale au stârnit un entuziasm fără precedent în întreaga lume, în special în Italia şi America de Sud.

Cu aproape un milion de vizitatori în 2024, potrivit diocezei, numărul vizitatorilor este în continuă creştere la Sanctuarul Spoliation din Assisi (centru), unde corpul adolescentului, cu faţa rotundă şi părul negru ca pana corbului, este expus îmbrăcat în blugi, bascheţi şi jachetă de jogging.

Cu toţii suntem chemaţi să fim sfinţi... fiecare este special”, a declarat sâmbătă mama sa, Antonia Salzano, într-un videoclip publicat sâmbătă de dioceza de Assisi.

Biserica Catolică promovează parcursul acestui adolescent cu o viaţă obişnuită în rândul tinerilor, care se identifică mai uşor cu viaţa lui de zi cu zi decât cu a unor martiri din Evul Mediu.

Canonizarea - etapa finală către sfinţenie în Biserica Catolică, care urmează după beatificare - este rezultatul unui proces lung şi meticulos şi poate fi aprobată numai de papă. Ea impune trei condiţii: să fi murit de cel puţin cinci ani, să fi dus o viaţă creştină exemplară şi să fi săvârşit cel puţin două minuni.

Această decizie face obiectul unui „proces” (anchetă) instrumentat la Vatican: specialişti (medici, teologi) sunt însărcinaţi în special cu evaluarea existenţei miracolelor - adesea vindecări inexplicabile din punct de vedere ştiinţific.

Procesul de canonizare a tânărului a fost extraordinar de rapid.

Declarat „sfânt” duminică, Pier Giorgio Frassati, născut la Torino într-o familie burgheză, s-a desprins de calea tatălui său, senator şi fondator al cotidianului La Stampa, pentru a se pune în slujba săracilor şi bolnavilor din oraşul său.

Decedat la vârsta de 24 de ani de poliomielită, acest student la inginerie, beatificat de Ioan Paul al II-lea în 1990, îşi rezuma idealul prin deviza „Verso l'alto”, întotdeauna să tindem spre înălţime.

Sursa: News.ro

