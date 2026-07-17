Knessetul, care urma să intre vineri în vacanța de vară, nu se va mai reuni până la alegerile programate pentru 27 octombrie - notează Associated Press.

Dizolvarea preconizată survine într-un moment în care Netanyahu se luptă să-și păstreze puterea în perspectiva următoarelor alegeri, pe măsură ce Israelul se apropie de a treia comemorare a atacului din 7 octombrie, care a declanșat aproape trei ani de război.

Sondajele din Israel indică o creștere semnificativă a sprijinului pentru partidele de opoziție, conduse de fostul prim-ministru Naftali Bennett și de un popular fost șef al armatei, de orientare centristă.

În ultima săptămână, Knessetul a adoptat mai multe legi controversate în cadrul unor ședințe maraton, în timp ce Netanyahu a încercat să impună cu forța câteva dintre proiectele sale preferate.

La începutul acestei săptămâni, Knessetul a adoptat două proiecte de lege care opresc efectiv înrolarea bărbaților ultraortodocși în armată, într-o încercare de a asigura aderarea partidelor ultraortodoxe la coaliția lui Netanyahu în viitorul guvern.

De asemenea, Knessetul a adoptat recent mai multe proiecte de lege legate de încercările lui Netanyahu de a reforma sistemul judiciar, inclusiv prin sporirea controlului guvernului asupra mass-mediei audiovizuale și slăbirea rolului procurorului general. Procurorul general Gali Baharav-Miara s-a opus acestei reforme și a fost o țintă frecventă a lui Netanyahu și a dreptei israeliene.

„Ne încheiem mandatul de patru ani, am adoptat nouă bugete și sute de proiecte de lege; vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, datorită căreia am reușit împreună să ducem la bun sfârșit un mandat de patru ani”, a declarat președintele Knessetului, Amir Ohana, în momentul în care a anunțat dizolvarea.

Finalizarea unui mandat complet de patru ani este un eveniment rar în istoria Israelului

Ultima dată când guvernul israelian a îndeplinit un mandat complet fără a fi întrerupt de alegeri anticipate a fost în 1988.

Israelul nu are limite de mandat, iar Netanyahu a îndeplinit mai multe mandate decât orice alt prim-ministru din istoria Israelului, dar este rar chiar și pentru el să ducă la bun sfârșit un mandat complet de patru ani.

Între 2019 și 2022, israelienii s-au prezentat la urne de cinci ori.

Israelul organizează alegeri, în medie, la fiecare 2,4 ani, ceea ce îl plasează pe locul al doilea din coada clasamentului țărilor din OCDE în ceea ce privește intervalele dintre alegeri, un indicator al instabilității politice, potrivit Institutului pentru Democrație din Israel.