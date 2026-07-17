Site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 a surprins mesajul, creat în timpul zborului, relatează CNN.

Datele de urmărire arată că avionul companiei Ravenair a pornit într-o călătorie de două ore din orașul englez Liverpool, situat pe coasta de nord-vest a Angliei, și a survolat localitățile din apropiere din peninsula Wirral și regiunea Cheshire, înainte de a ajunge în nordul Țării Galilor.

Timp de aproximativ 20 de minute, pilotul a făcut bucle precise deasupra estuarului Dee, lăsând pe cer un mesaj imposibil de confundat.

Avionul de tip Piper Tomahawk fusese scos la zbor de test de un instructor de aviație în vârstă de aproximativ 20 de ani, după ce o componentă a aeronavei fusese înlocuită, a anunțat compania aeriană.

„Cred că pilotul chiar era puțin plictisit, pentru că era doar un zbor de test”, a declarat Wayne Barrett, managerul de operațiuni al Ravenair, pentru BBC.

„Trebuie să recunoaștem însă că a fost o demonstrație de pilotaj destul de abilă.”, a mai spus el.

Barrett a explicat că fusese înlocuit cilindrul motorului, un mecanism esențial în care combustibilul este ars pentru a produce energie, iar avionul trebuia testat pentru a se verifica dacă este sigur pentru utilizările viitoare.

Aeronava s-a dovedit a fi pregătită pentru zbor, însă managerul a glumit că performanța pilotului a fost impresionantă pentru cineva care susținea că s-a plictisit.

„Era puțin plictisit, dar probabil că spre final a trebuit să se concentreze foarte mult pentru a scrie cuvintele, așa că probabil nu a mai fost deloc plictisit”, a spus Barrett.

Pilotul nu va fi sancționat pentru gluma sa, a precizat managerul.

„Avionul este acum în siguranță în hangar, iar pilotul este liber astăzi.”

CNN a contactat compania Ravenair pentru un punct de vedere.