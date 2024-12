Becali vrea să activeze în Comisia de constituţionalitate a Camerei Deputaţilor



"Eu am luat Comisia juridică, la care am mai fost, Comisia de constituţionalitate şi Comisia de abuzuri. Am considerat că chestiunile astea de constituţionalitate vin din bunul simţ al omului, din legile firii. Dacă o lege nu este dreaptă, nu este bună, (...) e firesc când ai bunul simţ şi inteligenţă şi înţelepciune să îţi dai seama ca ea nu este bună", a declarat Becali, la Palatul Parlamentului.

El şi-a propus ca, o zi pe săptămână, la capela Parlamentului, să fie săvârşită Sfânta Liturghie.

Becali a spus că el este doar deputat AUR, iar pentru "lucrurile mari, despre guvernare" trebuie să fie întrebat George Simion, preşedintele partidului.

Dacă AUR ar ajunge la guvernare, George Becali nu şi-ar dori să fie ministru, pentru că "nu ar mai avea timp să se roage".

El a mai susţinut că femeile sunt consilieri buni, dar "nu negociază" cu acestea.

Senatorii şi deputaţii pentru mandatul 2024 - 2028 au depus joi la Centrele de primire a parlamentarilor certificatul doveditor în original al alegerii lor.

Comisiile de validare a mandatelor noilor senatori şi deputaţi se vor constitui vineri, după care parlamentarii vor depune, cel mai probabil sâmbătă, jurământul în plen, în şedinţe separate ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: