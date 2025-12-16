Primul proiect de lege care-și propune să reducă numărul urșilor este contestat de activiștii de mediu și de unii specialiști

16-12-2025 | 20:28
Odată cu publicarea studiului care estimează, pe baza probelor genetice, că în România trăiesc peste 10.000 de urși, a apărut și prima inițiativă legislativă care-și propune să reducă numărul sălbăticiunilor.

autor
Ana Maria Barbu,  Ana Tudoran

Potrivit proiectului, cota de vânătoare ar trebui dublată în următorii doi ani, astfel încât peste 1.700 de exemplare să fie eliminate ca metodă de prevenție. Atât studiul, cât și măsura propusă, sunt contestate de unii specialiști și de activiștii pentru mediu.

Proiectul de lege a fost depus la Senat chiar în ziua în care s-a anunțat că România are între 10.600 și 12.700 de urși. Printre inițiatori se numără și Tanczos Barna, care, pe când era ministru al Mediului, a contractat studiul privind estimarea efectivelor.

”Evaluarea genetică a populației de urs brun confirmă ceea ce semnalăm de zece ani: ne confruntăm cu o suprapopulare a speciei” - a scris acesta într-o postare pe o rețea socială.

Cota de vânătoare propusă pentru următorii doi ani este de câte 859 de exemplare în fiecare an, adică aproximativ 8 procente din total. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură susține ideea.

Șerban Davidescu, director general INCDS: ”Din datele care le dețin eu, Slovenia are o cotă cuprinsă undeva între 20 și 33% din populație. Statele nordice ar fi Suedia, Finlanda, au tot cam aproximativ egală cu a noastră. Slovacia tot așa. Stabilirea acestei cote se face pe baza observațiilor și a datelor științifice.”

Lectorul universitar Cristian Papp, specialist în conservarea biodiversității și manager în cadrul World Wildlife Fund România, spune însă că cercetarea nu s-ar fi desfășurat în mod transparent.

Cristian Remus-Papp, WWF România: ”Atâta timp cât nu există acces la acele date brute, adică să vedem exact cum s-au făcut calculele, atunci, inclusiv deciziile care ar urma să se ia în baza acestui studiu, nu știu dacă pot fi considerate ca având o bază științifică.”

Specialiștii INCDS susțin că România oferă urșilor un habitat favorabil de aproximativ 69.000 de kilometri pătrați, dar că specia s-a extins pe 110.000. Proiectul de lege nu detaliază însă cum va fi repartizată cota de vânătoare în teritoriu.

Codruț Feher, vicepreședintele asociației Alianța pentru Combaterea Abuzurilor: ”Trebuie selectați urșii care pot provoca pagube sau sunt o amenințare pentru siguranța publică și trebuie să se dovedească că nu există o alternativă acceptabilă.”

Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură au altă perspectivă. Ei spun că extragerea repetată a exemplarelor problemă poate afecta specia și recomandă, în schimb, corectarea comportamentului uman care atrage urșii în localități.

