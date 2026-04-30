Decesul s-a produs în după-amiaza zilei de miercuri.

"Era internat la Secţia ATI, intubat, ventilat mecanic, sedat şi s-a aflat în stare critică pe tot parcursul internării", a precizat Strungari.

Soţia bărbatului, în vârstă de 71 de ani, a suferit mai multe contuzii şi excoriaţii şi a fost externată chiar în ziua accidentării, cu recomandări medicale.

Primăria a interzis accesul pe scări

După acest incident, Primăria municipiului Bistriţa nu a mai permis accesul pe scările rulante din pasajul subteran.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, într-un dosar penal ce vizează infracţiunile de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

Pasajul pietonal subteran din Bistriţa a fost inaugurat în luna ianuarie, fiind parte dintr-un proiect cu fonduri europene. Acesta este construit în vecinătatea celei mai mari pieţe agroalimentare din localitate.

Din luna februarie, în pasaj au devenit funcţionale şi scările rulante, menite să faciliteze accesul persoanelor spre ieşire.