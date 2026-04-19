Corespondent Știrile PRO TV: „Tânărul de 24 de ani a ieșit cu motocicleta înr-o zonă împădurită, aflată între localitățile Rebrișoara și Coșbuc, din Bistrița Năsăud.

Când a luat o pauză și a oprit motorul, a zărit ursul venind înspre el. Speriat, bărbatul a încercat mai întâi să se apere cu motocicleta, însă nu a reușit, așa că a luat-o la fugă. A sunat la 112 și a povestit că este urmărit de un urs.

Jandarmii au pornit în căutarea lui și au ținut legătura cu la telefon pentru a-l ajuta cu indicații. După ceva timp, el a fost găsit epuizat și speriat. Nu a fost rănit, însă a fost preluat de către un echipaj de prim-ajutor și transportat la spital.

Luna trecută, în județul Mureș, un bărbat din 58 de ani a fost transportat de urgență la spital, după ce a fost atacat de un urs. Victima este un ghid turistic și ar fi fost în căutare de noi trasee prin pădure.”