Bărbatul care a salvat 12 oameni surprinşi de viitură pe raza comunei Nereju: ”Am trăit într-o zi cât pentru o viaţă”

Marius Coviltir este vrânceanul care, în urmă cu aproximativ două săptămâni, a salvat 12 oameni surprinşi de o viitură puternică pe o insulă, într-o zonă împădurită, de pe raza comunei Nereju, scrie News.ro.

În vârstă de 45 de ani, Marius Coviltir lucrează de 10 ani la Salvamont Vrancea, 7 ani fiind voluntar, iar în restul timpului fiind angajat în cadrul acestei instituţii. "Nu voi uita niciodată misiunea de la Nereju. Am trăit într-o zi cât pentru o viaţă", spune salvamontistul despre momentul salvării celor 12 oameni surprinşi de creşterea apelor râului Zăbala, oameni care s-au refugiat într-un vagon remorcă unde au rămas 24 de ore până ce au fost evacuaţi.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, judeţul Vrancea a fost lovit crunt de furia naturii. Mai multe localităţi au fost inundate, viituri puternice s-au produs şi au umplut cu apă şi nămol zeci de gospodării şi chiar case.

Una dintre cele mai dificile situaţii s-a înregistrat atunci la Nereju, unde 12 muncitori au fost surprinşi de o viitură puternică, reuşind să se salveze pe o insulă, dar tot în mijlocul vâltorii. Oamenii s-au refugiat într-un vagon şi au stat izolaţi 24 de ore, timp în care s-au căutat soluţii pentru salvarea lor. Pompieri, salvamontişti, jandarmi, autorităţi locale şi judeţene s-au mobilizat pentru salvarea celor 12, între care şi adolescenţi, dar şi femei, soluţia identificată fiind un sistem provizoriu de tip tiroliană peste apele învolburate.

Marius Coviltir este salvamontistul care a traversat apa agăţat de tiroliană pentru salvarea celor 12 muncitori. Acum, la 2 săptămâni de la această misiune, salvamontistul vrâncean vorbeşte cu emoţie despre toate cele întâmplate atunci, spunând că a fost cea mai dificilă intervenţie a sa în cei 10 ani de experienţă.

"A fost de departe cea mai dificilă misiune din cariera mea de 10 ani. A fost foarte dificil, pe de-o parte din cauza condiţiilor meteo, o vreme foarte dificilă cu acea viitură incontrolabilă, pe de altă parte e vorba de numărul mare de victime, de sinistraţi, nu a fost chiar o situaţie obişnuită pentru noi ". povesteşte el.

Teama salvamontistului, în timpul misiunii de salvare, a fost cu atât mai mare cu cât oricând o viitură şi mai mare se putea produce. iar cei 12 oameni puteau fi înghiţiţi de ape. Primul salvat a fost un adolescent de 16 ani, apoi au urmat femeile. Rând pe rând, la un interval de cel mult un sfert de oră, alt sinistrat era salvat din mijlocul apelor.

”Teama că nu aş putea să îi salvez a fost mai tot timpul. Până când am reuşit să instalăm acel dispozitiv, exista această teamă. Era o presiune, cel puţin asupra mea. Erau nişte condiţii pe care nu le puteam controla. Exista teama că la un moment dat va veni un val de viitură şi va mătura acele construcţii firave de acolo şi vom asista de pe celălalt mal neputincioşi la o imagine care ne-ar fi putut marca pe toată viaţa: să vedem oameni târâţi de ape şi duşi în acea viitură. Aceasta a fost într-adevăr o temere constantă şi pe care am simţit-o. Din momentul în care am trecut pe celălalt mal, pe acea insuliţă, şi am ajuns acolo la persoanele blocate, am cam uitat de toate lucrurile astea pentru că nu mai este timp să te gândeşti la altceva, decât la ce ai de făcut. (..) Nu pot să spun că am alte trăiri, alte sentimente decât cele normale de zi cu zi. Nu consider că sunt un erou pentru că aceasta este activitatea pe care mi-am ales-o. E o preocupare a mea mai veche şi o fac din pasiune, aşa că nu consider că am făcut ceva excepţional, ci doar mi-am făcut datoria”, spune Marius Coviltir.

Salvamontistul, care are 45 de ani, consideră că minunea salvării celor 12 oameni a fost rezultatul muncii în echipă: "A fost o muncă de echipă. Chiar dacă eu poate am fost mai vizibil, în spate a existat o echipă mare, o echipă complexă şi doresc să mulţumesc colegilor mei cu care am participat. Am fost 3 salvatori montani acolo. Restul echipei care ne susţinea şi care urma să intervină alături de noi, dacă lucrurile nu s-a fi terminat într-un timp rezonabil şi, desigur, colegilor de la pompieri- ISU Vrancea şi Jandarmeriei ce au făcut ca activitatea noastră să fie un succes deplin".

Marius Coviltir declară că nu i-a mai întâlnit pe cei pe care i-a salvat. Imediat cum au fost salvaţi dintre ape, au fost preluaţi de echipajele medicale mobilizate în zonă.

" Pe cei salvaţi nu i-am mai întâlnit. Fuseseră evacuaţi. Au fost imediat asistaţi medical. Misiunea îmi va rămâne în suflet. Aşa ceva nu se uită, am trăit într o zi cât pentru o viaţă".

Recent, Consiliul Judeţean Vrancea a transmis Primăriei Nereju o adresă prin care se recomandă ca salvamontistul Marius Coviltir să primească titlul de cetăţean de onoare al comunei în care a salvat cele 12 vieţi.