Un salvamontist care nu i-a înțeles pasiunea l-a filmat și l-a reclamat! Poliția încearcă să dea de urma artistului.

Bărbatul desena o inimă uriașă pe stâncă atunci când salvamontistul l-a văzut, a oprit și l-a luat la întrebări:

„– Direct la poliție se duce asta, să știi!”

„– Știi câte sunt pe aici?!”

„– Nu mă interesează, sunt ilegale toate!”

„– Este stâncă!”

„– Este stâncă, da, este natură... e un gunoi ce faci acolo, să știi!”

Fără să-i pese de mustrările salvamontistului, bărbatul și-a continuat, liniștit, opera. Însă cel care l-a filmat s-a ținut de cuvânt și a depus o sesizare la Poliție.

Inspector principal Octavian Iancu, purtător de cuvânt al IPJ Argeș: „Au fost informați reprezentanții Gărzii de Mediu Argeș, fiind demarate, în comun, verificări de identificare a persoanei bănuite de comiterea faptei.”

Alexandru Vîjan, comisar șef Garda de Mediu Argeș: „Având în vedere că acolo este o arie protejată, se poate aplica o sancțiune cu amendă de la 3.000 la 6.000 de lei pentru persoane fizice, 25.000-50.000 de lei pentru persoane juridice.”

Comisarii spun că bărbatul nu a respectat planul de management și regulamentul unei arii naturale, ceea ce este o contravenție.

Cel puțin în Argeș, nimeni n-a mai fost amendat pentru așa ceva, pentru că făptașii trebuie prinși în flagrant ca să fie sancționați. Adela Dadu, ghid de turism, care activează de peste 20 de ani în zona Transfăgărășanului, este de părere că doar amenzile repetate i-ar putea determina pe unii să înțeleagă ce au greșit.

Adela Dadu, ghid de turism: „A fost situația în care el a fost prins, doar că nu este singurul, nici pe departe. Din păcate, mi-e tare teamă că mâine poate fi altul prins. Fenomenul nu este oprit.”

Și în orașe, obiceiul de a face tot felul de graffiti pe ziduri și de a scrijeli pe bănci sau copaci este des întâlnit și stârnește indignare.

Trecători: „Urâte, urâte, o prostie, foarte urâte!” (...)

„Nu mă impresionează absolut deloc!”

În acest caz, făptașii pot fi acuzați de distrugere, însă rareori sunt identificați și sancționați.