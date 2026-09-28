Individul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat acum de omor. Potrivit Poliției Române, în primele opt luni ale anului au avut loc 20 de cazuri de femicid.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Totul s-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în comuna Gugești, județul Vrancea. Femeia era în proces de divorț cu soțul ei, ale cărui crize de gelozie - spun vecinii și apropiații cuplului - duceau mereu la certuri și scandaluri.

De această dată, discuțiile dintre cei doi au escaladat, iar bărbatul ar fi înjunghiat-o pe femeie. Apoi, tot el ar fi sunat la 112.

Fostă colegă de serviciu: „El este un psihopat. Ea îmi spunea mereu că se certau. El îi lua toți banii, tot salariul, și se ruga de el să îi dea o sticlă de apă.”

Femeie: „Nu sunt cuvinte, câtă durere poate să fie în momentul asta. E strigător la cer, îmi pare foarte rău.”

Din păcate, martor la cearta care s-a transformat în crimă a fost și copilul cuplului, în vârstă de 7 ani.

Bărbat: „Băiețelul e în clasă cu fiul meu, cică a văzut, da, a fost de față.”

La sosirea echipajelor medicale, victima era în stare foarte gravă, însă medicii nu au mai putut să o salveze și au constatat decesul. Soțul ei a așteptat în casă sosirea polițiștilor și nu a opus rezistență atunci când a fost reținut.

Agent principal Larisa Ochean, purtător de cuvânt IPJ Vrancea: „Față de bărbatul de 32 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie sub forma omorului. La aceeași dată, instanța a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.”

Copilul celor doi a fost preluat de bunicii materni. Acum are nevoie de o lungă perioadă de terapie și sprijin psihologic pentru a putea depăși momentele crunte prin care a trecut.

Nicoleta Țigănuș, Serviciul Asistență Socială Gugești: „Copilul acum este la bunicii materni”.

Reporter: În altă localitate?

Nicoleta Țigănuș: „Da, așa au dispus de la DGASPC, și cu acordul dumnealor, să rămână la părinții mamei.”

Judecătorii au emis un mandat de arestare pe numele bărbatului, cercetat penal pentru violență domestică soldată cu decesul victimei.