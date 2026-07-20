Doar o zi a respectat bărbatul de 52 de ani decizia instanţei. Deşi era emis deja ordinul de protecţie, individul s-a apropiat din nou de fosta iubită. A mers la magazinul unde femeia de 59 de ani lucrează, şi ar fi ameninţat-o, ca să se împace cu el.

Victima a chemat poliţia şi a depus o nouă plângere.

Cei doi au avut o relaţie timp de câţiva ani, însă bărbatul ar fi fost agresiv şi foarte gelos. Aşa că în cele din urmă s-au despărţit, iar femeia a fost nevoită să ceară şi un ordin de protecţie, ca să scape de el.

Instanţa a decis că bărbatul nu mai are voie să se apropie de ea sau să ia legătura cu ea, timp de trei luni.

Decizie pe care individul a încălcat-o. Aşa că acum este reţinut pentru acest lucru dar şi pentru ameninţare. Iar astăzi se va cere arestarea lui preventivă.