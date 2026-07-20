Doar o zi a respectat bărbatul de 52 de ani decizia instanţei. Deşi era emis deja ordinul de protecţie, individul s-a apropiat din nou de fosta iubită. A mers la magazinul unde femeia de 59 de ani lucrează, şi ar fi ameninţat-o, ca să se împace cu el.

Victima a chemat poliţia şi a depus o nouă plângere.

Cei doi au avut o relaţie timp de câţiva ani, însă bărbatul ar fi fost agresiv şi foarte gelos. Aşa că în cele din urmă s-au despărţit, iar femeia a fost nevoită să ceară şi un ordin de protecţie, ca să scape de el.

Instanţa a decis că bărbatul nu mai are voie să se apropie de ea sau să ia legătura cu ea, timp de trei luni.

Citește și
Grevă de avertisment în toate spitalele. Câți bani ar pierde un medic cu 39 de ani vechime, după noua lege a salarizării

Decizie pe care individul a încălcat-o. Aşa că acum este reţinut pentru acest lucru dar şi pentru ameninţare. Iar astăzi se va cere arestarea lui preventivă.